Сьогодні, 16 листопада, українці відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Також цього дня вшановують працівників сільського господарства України.

На міжнародному рівні дата об’єднує одразу кілька важливих подій: Міжнародний день терпимості (толерантності), Всесвітній день бідних, започаткований Папою Франциском, Міжнародний день фламенко, а також Міжнародний день боротьби з анорексією, Всесвітній день рукоділля та навіть Всесвітній день ґудзиків.

Крім того, у третю неділю листопада у світі вшановують жертв дорожньо-транспортних пригод — день пам’яті, встановлений ООН.

Зараз дивляться

Для православних вірян 16 листопада – день святого апостола і євангеліста Матвія.

Факти ICTV зібрали головні події цього дня – дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна і не можна робити, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 16 листопада 2025 року

Сьогодні православні віряни вшановують пам’ять святого апостола і євангеліста Матвія – одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа та автора першого канонічного Євангелія.

Святий Матвій, якого до покликання звали Левій, залишив службу митаря, аби слідувати за Христом. Після Вознесіння Господнього він проповідував у Персії, Сирії, Парфії та Мідії, звіщаючи Слово Боже серед язичників.

За переказами, апостол прийняв мученицьку смерть в Ефіопії, де перед цим звів храм і поставив єпископом учня Платона. Існує також версія, що Матвій проповідував у стародавньому місті Ієраполіс у Малій Азії.

Який сьогодні, 16 листопада 2025 року, день в Україні

Щороку 16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку – людей, завдяки яким країна щодня отримує інформацію та залишається на зв’язку. Свято встановили 1994 року на честь першого українського радіоефіру, що відбувся 16 листопада 1924-го.

У третю неділю листопада святкують День працівників сільського господарства. У 2025 році він припадає на 16 число. Це вияв шани та вдячності всім аграріям, які забезпечують країну продуктами й утримують економіку на стабільному рівні.

Хто святкує день ангела 16 листопада 2025 року

Іменини цього дня святкують Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій та Федір.

Усіх власників цих імен вітають із днем ангела, бажаючи міцного здоров’я, духовної сили та Божого благословення.

Що не можна робити 16 листопада 2025 року

Поспішати, метушитися чи починати нові справи – енергія дня повільна й не сприяє стартам.

Ухвалювати важливі рішення або ризикувати.

Вживати багато рідини чи важку їжу – краще віддати перевагу легким продуктам, зокрема сиру.

Приймати ліки без потреби.

Свистіти в домі, сидіти на столі або розмовляти через поріг – ці прикмети попереджають про можливі негаразди.

Купувати нові речі чи носити червоний одяг – вважається, що це може принести невдачу.

Що можна робити сьогодні

День варто провести спокійно й розмірено, без поспіху й надмірної активності. Добре завершувати розпочаті справи, підбивати підсумки чи планувати подальші кроки.

Енергія дня сприяє мудрості, інтуїції та пошуку свого шляху, тож варто прислухатися до внутрішнього голосу й знаків навколо, акцентують астрологи.

Сприятливий час для очищення, зокрема водних процедур, відпочинку, сну, а також подорожей і поїздок. Місяць у Терезах допомагає знаходити гармонію, примирятися з близькими, налагоджувати стосунки та проводити переговори у спокійній атмосфері.

Народні прикмети на 16 листопада 2025 року

Якщо сніг випав на мерзлу землю – рік буде врожайним.

Дим з димаря стелиться низько – до потепління, підіймається стовпом – до морозів.

Миші активно риють нори – наближається холод.

Дрова горять з тріском – буде буря або сильний вітер.

Тепла погода цього дня віщує сувору зиму.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.