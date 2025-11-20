Сегодня, 20 ноября, в Украине отмечается День защиты детей. Этот важный праздник напоминает нам, что каждый ребенок заслуживает счастья, любви, заботы и безопасности.

В этот день внимание общества приковано к правам маленьких граждан, их потребностям и мечтам. А каждый взрослый должен задуматься, достаточно ли он делает для того, чтобы их дети росли с улыбкой на лице и верой в будущее.

В этом году Украина впервые отмечает День защиты детей в новую дату. Праздник, который ранее приходился на 1 июня, был перенесен указом президента Владимира Зеленского в мае 2025 года. Теперь событие совпадает с Всемирным днем ребенка.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем защиты детей в картинках, стихах и прозе.

День защиты детей в Украине 2025 — картинки

Поздравления с Днем защиты детей в стихах

***

Дети – это наше счастье,

И об этом знают все.

Пусть же жизнь будет прекрасной

У всех деток на Земле!

В этот праздник пожелаю

Море радостных минут.

Смех, улыбки и веселье

Пускай рядышком идут!



***

Сегодня праздник всех детей.

Ярко светит солнышко

На планете всей.

Дети – цветы жизни,

Дети – наше все!

Поздравляем, милые,

С вами так тепло.

Вам желаем счастья,

Радости в глазах.

Нет созданий краше,

Очень любим вас!



***

Желаю детям всей Земли

Расти в любви и ласке.

Плохого чтоб не знали вы

И жили все, как в сказке!

Чтоб только лучшее всегда

Вам в жизни доставалось,

И ярко солнышко с небес

Всем деткам улыбалось!



***

С Днем защиты всех детишек

Поздравляем на земле,

Детям нужно улыбаться,

Не грустить и не болеть,

Пусть их детство будет ярким,

Без забот и без проблем,

Волшебства, чудес и счастья

Мы желаем детям всем!



***

Поздравления с Днем защиты детей в прозе

***

Дорогие дети! Желаем вам расти в мире, где всегда царят любовь, понимание и мир. Пусть каждый день приносит вам радость, дарит новых друзей и вдохновение. Пусть ваше детство будет счастливым и беззаботным!

***

Дорогие дети, вы — наше будущее, наша радость и вдохновение. Пусть каждый ваш день будет полон ярких впечатлений, улыбок и счастливых моментов. Желаю вам здоровья, счастья и беззаботного детства. Пусть все ваши мечты осуществляются. Помните, что вы — самое ценное, что у нас есть, и мы всегда будем вас защищать и поддерживать.

***

От всей души поздравляем всех детей с праздником! Будьте счастливыми, здоровыми и наслаждайтесь каждым днем! Пусть в вашей жизни будет много радости, смеха, интересных открытий и увлекательных приключений.

***

В День защиты детей хочу выразить искреннюю благодарность родителям. Пусть ваши дети растут в мире, окруженные вашей нежностью и заботой. А вам желаю терпения, вдохновения, крепкого здоровья, достатка, благополучия и исполнения всех желаний!

***

Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю благополучия в каждую семью. Здоровья и достатка, душевной теплоты и гармонии, заботы и понимания. Берегите детей, ведь они — наше будущее!

***

