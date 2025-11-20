День защиты детей в Украине: поздравления в картинках, стихах и прозе
Сегодня, 20 ноября, в Украине отмечается День защиты детей. Этот важный праздник напоминает нам, что каждый ребенок заслуживает счастья, любви, заботы и безопасности.
В этот день внимание общества приковано к правам маленьких граждан, их потребностям и мечтам. А каждый взрослый должен задуматься, достаточно ли он делает для того, чтобы их дети росли с улыбкой на лице и верой в будущее.
В этом году Украина впервые отмечает День защиты детей в новую дату. Праздник, который ранее приходился на 1 июня, был перенесен указом президента Владимира Зеленского в мае 2025 года. Теперь событие совпадает с Всемирным днем ребенка.
По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем защиты детей в картинках, стихах и прозе.
День защиты детей в Украине 2025 — картинки
Поздравления с Днем защиты детей в стихах
***
Дети – это наше счастье,
И об этом знают все.
Пусть же жизнь будет прекрасной
У всех деток на Земле!
В этот праздник пожелаю
Море радостных минут.
Смех, улыбки и веселье
Пускай рядышком идут!
***
Сегодня праздник всех детей.
Ярко светит солнышко
На планете всей.
Дети – цветы жизни,
Дети – наше все!
Поздравляем, милые,
С вами так тепло.
Вам желаем счастья,
Радости в глазах.
Нет созданий краше,
Очень любим вас!
***
Желаю детям всей Земли
Расти в любви и ласке.
Плохого чтоб не знали вы
И жили все, как в сказке!
Чтоб только лучшее всегда
Вам в жизни доставалось,
И ярко солнышко с небес
Всем деткам улыбалось!
***
С Днем защиты всех детишек
Поздравляем на земле,
Детям нужно улыбаться,
Не грустить и не болеть,
Пусть их детство будет ярким,
Без забот и без проблем,
Волшебства, чудес и счастья
Мы желаем детям всем!
***
Поздравления с Днем защиты детей в прозе
***
Дорогие дети! Желаем вам расти в мире, где всегда царят любовь, понимание и мир. Пусть каждый день приносит вам радость, дарит новых друзей и вдохновение. Пусть ваше детство будет счастливым и беззаботным!
***
Дорогие дети, вы — наше будущее, наша радость и вдохновение. Пусть каждый ваш день будет полон ярких впечатлений, улыбок и счастливых моментов. Желаю вам здоровья, счастья и беззаботного детства. Пусть все ваши мечты осуществляются. Помните, что вы — самое ценное, что у нас есть, и мы всегда будем вас защищать и поддерживать.
***
От всей души поздравляем всех детей с праздником! Будьте счастливыми, здоровыми и наслаждайтесь каждым днем! Пусть в вашей жизни будет много радости, смеха, интересных открытий и увлекательных приключений.
***
В День защиты детей хочу выразить искреннюю благодарность родителям. Пусть ваши дети растут в мире, окруженные вашей нежностью и заботой. А вам желаю терпения, вдохновения, крепкого здоровья, достатка, благополучия и исполнения всех желаний!
***
Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю благополучия в каждую семью. Здоровья и достатка, душевной теплоты и гармонии, заботы и понимания. Берегите детей, ведь они — наше будущее!
***