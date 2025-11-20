Сьогодні, 20 листопада, в Україні відзначається День захисту дітей. Це важливе свято нагадує нам, що кожна дитина заслуговує на щастя, любов, турботу і безпеку.

У цей день увага суспільства прикута до прав маленьких громадян, їхніх потреб і мрій. А кожен дорослий має замислитися, чи достатньо він робить для того, щоб їхні діти зростали з усмішкою на обличчі та вірою в майбутнє.

Цьогоріч Україна вперше святкує День захисту дітей у нову дату. Свято, яке раніше припадало на 1 червня, було перенесено указом президента Володимира Зеленського у травні 2025 року. Тепер подія співпадає зі Всесвітнім днем дитини.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем захисту дітей в картинках, віршах і прозі.

День захисту дітей в Україні 2025 – картинки

Привітання з Днем захисту дітей у віршах

***

20 листопада свято настало,

Малим українцям радість подарувало.

Нехай завжди здорові будуть дітки наші,

Бо усмішка дитяча – у світі це найкраще!

***

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

***

Всміхається сонце привітно й ласкаво,

Цей день на планеті хай щастям сяє.

Час радісно лине, змістовно й цікаво

Добробутом повниться кожна сім’я

Хай війни стихають від сміху дитини,

Душа очищається, серце співа,

А розум підносить крізь будні людину,

Порядність всю землю нехай обійма!

***

Нехай дитинство буде, мов весна —

Яскраве, тепле, сповнене добра.

Щоб кожен день дарував світло,

А небо — синє, без хмар і вітру.

***

Привітання з Днем захисту дітей в прозі

***

Любі діти! Бажаємо вам рости у світі, де завжди панують любов, розуміння і мир. Нехай кожен день приносить вам радість, дарує нових друзів і натхнення. Нехай ваше дитинство буде щасливим і безтурботним!

***

Дорогі діти, ви – наше майбутнє, наша радість і натхнення. Нехай кожен ваш день буде сповнений яскравих вражень, усмішок і щасливих моментів. Бажаю вам здоров’я, щастя та безтурботного дитинства. Нехай всі ваші мрії здійснюються. Пам’ятайте, що ви – найцінніше, що у нас є, і ми завжди будемо вас захищати та підтримувати.

***

Від щирого серця вітаємо всіх дітей зі святом! Будьте щасливими, здоровими і насолоджуйтеся кожним днем! Нехай у вашому житті буде багато радості, сміху, цікавих відкриттів та захоплюючих пригод.

***

У День захисту дітей хочу висловити щиру вдячність батькам. Нехай ваші діти ростуть у мирі, оточені вашою ніжністю та турботою. А вам бажаю терпіння, натхнення, міцного здоров’я, достатку, благополуччя та здійснення всіх мрій!

***

Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю благополуччя в кожну сім’ю. Здоров’я і достатку, душевної теплоти і гармонії, турботи і розуміння. Бережіть дітей, адже вони – наше майбутнє!

***

