День захисту дітей в Україні: привітання в картинках, віршах і прозі
Сьогодні, 20 листопада, в Україні відзначається День захисту дітей. Це важливе свято нагадує нам, що кожна дитина заслуговує на щастя, любов, турботу і безпеку.
У цей день увага суспільства прикута до прав маленьких громадян, їхніх потреб і мрій. А кожен дорослий має замислитися, чи достатньо він робить для того, щоб їхні діти зростали з усмішкою на обличчі та вірою в майбутнє.
Цьогоріч Україна вперше святкує День захисту дітей у нову дату. Свято, яке раніше припадало на 1 червня, було перенесено указом президента Володимира Зеленського у травні 2025 року. Тепер подія співпадає зі Всесвітнім днем дитини.
З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем захисту дітей в картинках, віршах і прозі.
День захисту дітей в Україні 2025 – картинки
Привітання з Днем захисту дітей у віршах
***
20 листопада свято настало,
Малим українцям радість подарувало.
Нехай завжди здорові будуть дітки наші,
Бо усмішка дитяча – у світі це найкраще!
***
Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
***
Всміхається сонце привітно й ласкаво,
Цей день на планеті хай щастям сяє.
Час радісно лине, змістовно й цікаво
Добробутом повниться кожна сім’я
Хай війни стихають від сміху дитини,
Душа очищається, серце співа,
А розум підносить крізь будні людину,
Порядність всю землю нехай обійма!
***
Нехай дитинство буде, мов весна —
Яскраве, тепле, сповнене добра.
Щоб кожен день дарував світло,
А небо — синє, без хмар і вітру.
***
Привітання з Днем захисту дітей в прозі
***
Любі діти! Бажаємо вам рости у світі, де завжди панують любов, розуміння і мир. Нехай кожен день приносить вам радість, дарує нових друзів і натхнення. Нехай ваше дитинство буде щасливим і безтурботним!
***
Дорогі діти, ви – наше майбутнє, наша радість і натхнення. Нехай кожен ваш день буде сповнений яскравих вражень, усмішок і щасливих моментів. Бажаю вам здоров’я, щастя та безтурботного дитинства. Нехай всі ваші мрії здійснюються. Пам’ятайте, що ви – найцінніше, що у нас є, і ми завжди будемо вас захищати та підтримувати.
***
Від щирого серця вітаємо всіх дітей зі святом! Будьте щасливими, здоровими і насолоджуйтеся кожним днем! Нехай у вашому житті буде багато радості, сміху, цікавих відкриттів та захоплюючих пригод.
***
У День захисту дітей хочу висловити щиру вдячність батькам. Нехай ваші діти ростуть у мирі, оточені вашою ніжністю та турботою. А вам бажаю терпіння, натхнення, міцного здоров’я, достатку, благополуччя та здійснення всіх мрій!
***
Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю благополуччя в кожну сім’ю. Здоров’я і достатку, душевної теплоти і гармонії, турботи і розуміння. Бережіть дітей, адже вони – наше майбутнє!
***