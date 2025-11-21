В пятницу, 21 ноября, в Украине отмечается День достоинства и свободы. Также на эту дату приходятся Всемирный день телевидения, Всемирный день рыболовства, Международный день противодействия буллингу, Всемирный день вазэктомии, День без музыки и Всемирный день приветствий.

Православная церковь сегодня отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 21 ноября 2025 года

Согласно православному календарю, 21 ноября верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Праздник приурочен к дню, когда святые Иоаким и Анна привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм, где она осталась для служения Господу. Это один из двенадцати крупнейших церковных праздников и один из трех в честь Пресвятой Богородицы.

Какой сегодня, 21 ноября 2025 года, день в Украине

Ежегодно 21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы. Праздник был учрежден в 2014 году в честь двух знаковых событий – Оранжевой революции (2004) и Революции Достоинства (2013-2014).

Кто празднует день ангела 21 ноября 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели имени Александр. Поздравьте знакомых, носящих это имя, пожеланиями крепкого здоровья, счастья и Божьего благословения.

Что нельзя делать 21 ноября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, жестокость и равнодушие. Запрещено отказывать в помощи нуждающимся. Тем, кто соблюдает Рождественский пост, не разрешается есть мясо, яйца, молочные продукты.

В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя чрезмерно веселиться, физически работать, убирать, стирать, заниматься рукоделием. Также не рекомендуется брать и давать деньги в долг — это к бедности.

Что можно делать сегодня

Сегодня стоит посетить церковь и помолиться Пресвятой Богородице. У Божьей Матери просят здоровья, защиты, укрепления веры, исцеления от различных заболеваний, прощения грехов, удачного замужества.

Согласно лунному календарю, 21 ноября можно планировать дела на следующий месяц. Это день творческих замыслов и проектов на будущее.

Народные приметы на 21 ноября 2025 года

Пасмурный, но теплый день — следующий год будет неурожайным.

Сильный мороз — к жаркому лету.

Снег уже выпал — пролежит до весны.

Снег с дождем в этот день — весна будет непогожей.

