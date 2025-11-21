У п’ятницю, 21 листопада, в Україні відзначається День гідності та свободи. Також на цю дату припадають Всесвітній день телебачення, Всесвітній день рибальства, Міжнародний день протидії булінгу, Всесвітній день вазектомії, День без музики та Всесвітній день вітань.

Православна церква сьогодні відзначає Введення у храм Пресвятої Богородиці. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 21 листопада 2025 року

Згідно з православним календарем, 21 листопада віряни відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці.

Свято приурочене до дня, коли святі Йоаким та Анна привели свою доньку Марію в Єрусалимський храм, де вона залишилася для служіння Господу. Це одне з дванадцяти найбільших церковних свят та одне з трьох на честь Пресвятої Богородиці.

Який сьогодні, 21 листопада 2025 року, день в Україні

Щороку 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Свято було започатковане у 2014 році на честь двох знакових подій – Помаранчевої революції (2004) та Революції Гідності (2013-2014).

Хто святкує день ангела 21 листопада 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники імені Олександр. Привітайте знайомих, які носять це ім’я, побажаннями міцного здоров’я, щастя та Божого благословення.

Що не можна робити 21 листопада 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, жорстокість і байдужість. Заборонено відмовляти у допомозі нужденним. Тим, хто дотримується Різдвяного посту, не дозволяється їсти м’ясо, яйця, молочні продукти.

У свято Введення у храм Пресвятої Богородиці не можна надмірно веселитися, фізично працювати, прибирати, прати, займатися рукоділлям. Також не рекомендується брати і давати гроші в борг – це до бідності.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні варто відвідати церкву та помолитися Пресвятій Богородиці. У Божої Матері просять здоров’я, захисту, зміцнення віри, зцілення від різних захворювань, прощення гріхів, вдалого заміжжя.

Згідно з місячним календарем, 21 листопада можна планувати справи на наступний місяць. Це день творчих задумів і проєктів на майбутнє.

Народні прикмети на 21 листопада 2025 року

Похмурий, але теплий день – наступний рік буде неврожайним.

Сильний мороз – до спекотного літа.

Сніг вже випав – пролежить до весни.

Сніг із дощем цього дня – весна буде непогожою.

