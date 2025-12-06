Традиционно 6 декабря по новоюлианскому церковному календарю украинцы отмечают День святого Николая. Это любимый праздник многих детей и взрослых, который ассоциируется с подарками, семейным теплом и верой в чудеса.

С Днем святого Николая, как и с другими церковными праздниками, связано немало запретов. В народе верили, что праздник стоит встречать с позитивными мыслями и добрыми намерениями, а день лучше посвятить отдыху и общению с родными и друзьями.

Что нельзя делать в День святого Николая

Ссориться и ругаться — в день праздника лучше избегать конфликтов, споров и обид.

Работать физически, заниматься домашними делами — уборку и стирку стоит сделать накануне праздника.

Заниматься рукоделием — шитье, вязание, вышивание лучше отложить на другой день.

Ругать или наказывать детей — святой Николай считается покровителем детей, поэтому к ним стоит относиться с особой заботой.

Отказывать в помощи — Николай Чудотворец всячески помогал нуждающимся, поэтому 6 декабря стоит проявить доброту и помочь тем, кто в этом нуждается.

Скупиться на подарки, поздравления и добрые слова.

Также народные приметы не советуют в День святого Николая брать в долг деньги или какие-либо другие вещи. А вот свои долги 6 декабря, наоборот, нужно возвращать.

Верующим, которые соблюдают Рождественский пост, в день праздника нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты. На праздничном столе должны быть постные блюда.

День святого Николая — это светлый праздник, который стоит посвятить отдыху, молитве и добрым делам. Не забудьте поздравить родных и близких, подарив им теплые слова и внимание.

