Традиційно 6 грудня за новоюліанським церковним календарем українці відзначають День святого Миколая. Це улюблене свято багатьох дітей і дорослих, яке асоціюється з подарунками, сімейним теплом та вірою у дива.

Водночас з Днем святого Миколая, як і з іншими церковними святами, пов’язано чимало заборон. У народі вірили, що свято варто зустрічати з позитивними думками та добрими намірами, і день краще присвятити відпочинку та спілкуванню з рідними і друзями.

Що не можна робити в День святого Миколая

Сваритися та лихословити – у день свята краще уникати конфліктів, суперечок та образ.

Працювати фізично, займатися хатніми справами – прибирання та прання варто зробити напередодні свята.

Займатися рукоділлям – шиття, в’язання, вишивання краще відкласти на інший день.

Сварити чи карати дітей – святий Миколай вважається покровителем дітей, тому до них варто ставитися з особливою турботою.

Відмовляти у допомозі – Миколай Чудотворець всіляко допомагав нужденним, тож 6 грудня варто проявити доброту і допомогти тим, хто цього потребує.

Скупитися на подарунки, привітання та добрі слова.

Також народні прикмети не радять в День святого Миколая брати в борг гроші чи будь-які інші речі. А от свої борги 6 грудня навпаки треба повертати.

Вірянам, які дотримуються Різдвяного посту, в день свята не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти. На святковому столі мають бути пісні страви.

День святого Миколая – це світле свято, яке варто присвятити відпочинку, молитві та добрим справам. Не забудьте привітати рідних та близьких, подарувавши їм теплі слова й увагу.

