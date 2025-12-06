С Днем святого Николая: подборка поздравлений, которые согреют зимой
День святого Николая – один из самых теплых зимних праздников, когда украинцы делятся добрыми пожеланиями и заботой.
В 2025 году его отмечают 6 декабря. Именно в этот день принято оставлять детям подарки под подушкой и посылать родным искренние слова поддержки, света и надежды.
Факты ICTV подготовили подборку поздравлений с Днем святого Николая 2025 в открытках, стихах и прозе, которые можно использовать для праздничных пожеланий.
День святого Николая 2025 — поздравления в открытках
Эти открытки станут простым и уместным способом поздравить близких с праздником.
День святого Николая 2025 – поздравления в стихах
С Днем Чудотворца Николая
От души вас поздравляю.
Пусть Николай вам помогает
И от беды оберегает.
Молитвы ваши пусть услышит
И ниспошлет подмогу свыше.
***
В День Святого Николая
Вас сердечно поздравляю,
Пусть хранит ваш дом от бед
Еще много-много лет!
***
Пусть святитель Николай
Превращает будни в рай,
Чтобы горя не случалось,
Все, что в планах, получалось.
Чтоб своей рукой чудесной
Снял печаль, волненья, стрессы,
Счастье в душу поселил
И от бед вас сохранил!
***
В День святого Николая
От души тебе желаю
Верить в сказку, и тогда
Сбудутся все чудеса!
***
С Днем святого Николая!
Пусть случатся чудеса.
От души я вам желаю
Мира, счастья и добра!
Николай мечты исполнит,
И не будет в жизни бед,
Будет крепкое здоровье,
Чтоб жить в счастье много лет!
День святого Николая 2025 – поздравления в прозе
Пусть День святого Николая принесет в ваш дом спокойствие, свет и хорошие новости. Желаю, чтобы каждая мечта, которую вы храните в сердце, осуществилась! С праздником!
***
Пусть Святой Николай подарит ощущение защищенности и тепла, а рядом будут люди, которые поддержат и вдохновят. Желаю светлых мыслей, победы и мира! С Николаем!
***
Пусть Чудотворец наполнит пространство теплом и уютом! Пусть в вашей жизни будет больше радости, чем поводов для тревоги. С Днем святого Николая!
***
Надеюсь, вы были послушны и нашли под подушкой приятный сюрприз от святого Николая! Пусть день будет полон чудес, а зима – тепла и добрых мыслей! Пусть Николай оберегает и придает сил на все задуманное!
***
Пусть в День святого Николая сердце обретет покой, а душа – равновесие. Желаю вдохновения, искренних людей рядом и маленьких радостей, которые делают жизнь теплее! Поздравляю с Николаем!