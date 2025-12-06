День святого Николая – один из самых теплых зимних праздников, когда украинцы делятся добрыми пожеланиями и заботой.

В 2025 году его отмечают 6 декабря. Именно в этот день принято оставлять детям подарки под подушкой и посылать родным искренние слова поддержки, света и надежды.

Факты ICTV подготовили подборку поздравлений с Днем святого Николая 2025 в открытках, стихах и прозе, которые можно использовать для праздничных пожеланий.

День святого Николая 2025 — поздравления в открытках

Эти открытки станут простым и уместным способом поздравить близких с праздником.

День святого Николая 2025 – поздравления в стихах

С Днем Чудотворца Николая

От души вас поздравляю.

Пусть Николай вам помогает

И от беды оберегает.

Молитвы ваши пусть услышит

И ниспошлет подмогу свыше.

***

В День Святого Николая

Вас сердечно поздравляю,

Пусть хранит ваш дом от бед

Еще много-много лет!

***

Пусть святитель Николай

Превращает будни в рай,

Чтобы горя не случалось,

Все, что в планах, получалось.

Чтоб своей рукой чудесной

Снял печаль, волненья, стрессы,

Счастье в душу поселил

И от бед вас сохранил!

***

В День святого Николая

От души тебе желаю

Верить в сказку, и тогда

Сбудутся все чудеса!

***

С Днем святого Николая!

Пусть случатся чудеса.

От души я вам желаю

Мира, счастья и добра!

Николай мечты исполнит,

И не будет в жизни бед,

Будет крепкое здоровье,

Чтоб жить в счастье много лет!

День святого Николая 2025 – поздравления в прозе

Пусть День святого Николая принесет в ваш дом спокойствие, свет и хорошие новости. Желаю, чтобы каждая мечта, которую вы храните в сердце, осуществилась! С праздником!

***

Пусть Святой Николай подарит ощущение защищенности и тепла, а рядом будут люди, которые поддержат и вдохновят. Желаю светлых мыслей, победы и мира! С Николаем!

***

Пусть Чудотворец наполнит пространство теплом и уютом! Пусть в вашей жизни будет больше радости, чем поводов для тревоги. С Днем святого Николая!

***

Надеюсь, вы были послушны и нашли под подушкой приятный сюрприз от святого Николая! Пусть день будет полон чудес, а зима – тепла и добрых мыслей! Пусть Николай оберегает и придает сил на все задуманное!

***

Пусть в День святого Николая сердце обретет покой, а душа – равновесие. Желаю вдохновения, искренних людей рядом и маленьких радостей, которые делают жизнь теплее! Поздравляю с Николаем!

