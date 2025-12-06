День святого Миколая — одне з найтепліших зимових свят, коли українці діляться добрими побажаннями й турботою.

У 2025 році його святкують 6 грудня. Саме цього дня заведено залишати дітям подарунки під подушкою та надсилати рідним щирі слова підтримки, світла й надії.

Факти ICTV підготували добірку привітань з Днем святого Миколая 2025 у листівках, віршах та прозі, які можна використати для святкових побажань.

День святого Миколая 2025 – привітання у листівках

Ці листівки стануть простим і доречним способом привітати близьких зі святом.

День святого Миколая 2025 – привітання у віршах

Святий отче, Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров’я для родини,

Красну долю для Вкраїни!

(авторка Віра Багірова)

***

Через поле, через гай

Йде до діток Миколай.

У білесенькій торбинці

Він для всіх несе гостинці!

***

Мій святенький Миколаю,

Приходи скоріш, благаю!

Я до тебе помолюся

І тихенько пригорнуся.

Щастя дай моїй родині

І коханій Україні!

***

Хай Миколай у світлу днину

Принесе радість у родину,

Додасть надії у душі –

І мрії збудуться усі!

***

Ішов Миколай лужком-бережком

Святий Миколай із повним мішком.

Із неба до діток ішов поспішав,

І їм під подушки даруночки клав.

Тяжкий і великий у нього мішок,

А в ньому дарунки для всіх діточок.

Ішов усміхався крізь темну пітьму,

А зіроньки з неба світили йому.

День святого Миколая 2025 – привітання у прозі

Хай День святого Миколая принесе у ваш дім спокій, світло та добрі новини. Бажаю, щоб кожна мрія, яку ви зберігаєте у серці, здійснилася! Зі святом!

***

Нехай Святий Миколай подарує відчуття захищеності й тепла, а поруч будуть люди, які підтримають і надихнуть. Бажаю світлих думок, перемоги та миру! З Миколаєм!

***

Хай Чудотворець наповнить простір теплом і затишком! Нехай у вашому житті буде більше радості, ніж приводів для тривоги. З Днем святого Миколая!

***

Сподіваюся, ви були чемні й знайшли під подушкою приємний сюрприз від святого Миколая! Хай день буде сповнений чудес, а зима – тепла та добрих думок! Нехай Миколай оберігає і додає сил на все задумане!

***

Хай у День святого Миколая серце знайде спокій, а душа – рівновагу. Бажаю натхнення, щирих людей поруч і маленьких радощів, які роблять життя теплішим! Вітаю з Миколаєм!

