З Днем святого Миколая: добірка привітань, що зігріють взимку
День святого Миколая — одне з найтепліших зимових свят, коли українці діляться добрими побажаннями й турботою.
У 2025 році його святкують 6 грудня. Саме цього дня заведено залишати дітям подарунки під подушкою та надсилати рідним щирі слова підтримки, світла й надії.
Факти ICTV підготували добірку привітань з Днем святого Миколая 2025 у листівках, віршах та прозі, які можна використати для святкових побажань.
День святого Миколая 2025 – привітання у листівках
Ці листівки стануть простим і доречним способом привітати близьких зі святом.
День святого Миколая 2025 – привітання у віршах
Святий отче, Миколай!
Мою хату не минай!
Подаруй мені потіху
І торбину, повну сміху,
І здоров’я для родини,
Красну долю для Вкраїни!
(авторка Віра Багірова)
***
Через поле, через гай
Йде до діток Миколай.
У білесенькій торбинці
Він для всіх несе гостинці!
***
Мій святенький Миколаю,
Приходи скоріш, благаю!
Я до тебе помолюся
І тихенько пригорнуся.
Щастя дай моїй родині
І коханій Україні!
***
Хай Миколай у світлу днину
Принесе радість у родину,
Додасть надії у душі –
І мрії збудуться усі!
***
Ішов Миколай лужком-бережком
Святий Миколай із повним мішком.
Із неба до діток ішов поспішав,
І їм під подушки даруночки клав.
Тяжкий і великий у нього мішок,
А в ньому дарунки для всіх діточок.
Ішов усміхався крізь темну пітьму,
А зіроньки з неба світили йому.
День святого Миколая 2025 – привітання у прозі
Хай День святого Миколая принесе у ваш дім спокій, світло та добрі новини. Бажаю, щоб кожна мрія, яку ви зберігаєте у серці, здійснилася! Зі святом!
***
Нехай Святий Миколай подарує відчуття захищеності й тепла, а поруч будуть люди, які підтримають і надихнуть. Бажаю світлих думок, перемоги та миру! З Миколаєм!
***
Хай Чудотворець наповнить простір теплом і затишком! Нехай у вашому житті буде більше радості, ніж приводів для тривоги. З Днем святого Миколая!
***
Сподіваюся, ви були чемні й знайшли під подушкою приємний сюрприз від святого Миколая! Хай день буде сповнений чудес, а зима – тепла та добрих думок! Нехай Миколай оберігає і додає сил на все задумане!
***
Хай у День святого Миколая серце знайде спокій, а душа – рівновагу. Бажаю натхнення, щирих людей поруч і маленьких радощів, які роблять життя теплішим! Вітаю з Миколаєм!