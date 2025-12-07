Січень відкриває рік, у який Україна входить із вірою у перемогу, давніми традиціями та символічними датами, що нагадують про нашу історію й незламність.

Саме в цей час українці святкують Новий рік, відзначають День Соборності та вшановують пам’ять героїв Крут. У січневому календарі міститься чимало державних, церковних, професійних та міжнародних подій.

Факти ICTV підготували повний перелік свят січня 2026 року, щоб ви могли спланувати відпочинок, підготувати привітання й зустріти рік із гарним настроєм.

Календар свят на січень 2026 року

1 січня – Новий рік , Василів день, Обрізання Господнє.

, Василів день, Обрізання Господнє. 2 січня – Всесвітній день інтроверта, День вʼязня, День безпеки подорожей домашніх тварин.

3 січня – Міжнародний день здоров’я душі та тіла, День жінок у рок-музиці.

4 січня – Всесвітній день абетки Брайля, Всесвітній день гіпнозу.

5 січня – День діалогу, Хрещенський Святвечір (Надвечір’я Богоявлення)

6 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення) , День технологій.

, День технологій. 7 січня – Міжнародний день програмістів.

8 січня – Всесвітній день друку, День обертання Землі.

9 січня – Міжнародний день хореографа.

10 січня – Всесвітній день метро.

11 січня – Міжнародний день рівності на роботі, Міжнародний день Дякую.

12 січня – День українського політв’язня.

13 січня – День суспільного радіомовлення, День гумової качки.

14 січня – Всесвітній день логіки, День кесаревого розтину, Міжнародний день повітряного змія.

15 січня – День народження Вікіпедії.

16 січня – Всесвітній день гурту The Beatles.

17 січня – Міжнародний день наставництва, Всесвітній день піци.

18 січня – Всесвітній день релігії, Всесвітній день снігу, День технічного обслуговування.

19 січня – Сумний понеділок або Синій понеділок (Blue Monday).

20 січня – День вшанування захисників Донецького аеропорту, День Автономної Республіки Крим.

21 січня – День музейного селфі, Міжнародний день обіймів.

22 січня – День Соборності України.

23 січня – День ручного письма (День почерку), День обізнаності про материнське здоров’я.

24 січня – День зовнішньої розвідки України, Міжнародний день освіти.

25 січня – Міжнародний день без інтернету.

26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України, Міжнародний день митника.

27 січня – Міжнародний день памʼяті жертв Голокосту.

28 січня – День затвердження Державного Прапора України, Міжнародний день захисту персональних даних.

29 січня – День памʼяті героїв Крут.

30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.

31 січня – Всесвітній день ювеліра.

