Січень відкриває рік, у який Україна входить із вірою у перемогу, давніми традиціями та символічними датами, що нагадують про нашу історію й незламність.

Саме в цей час українці святкують Новий рік, відзначають День Соборності та вшановують пам’ять героїв Крут. У січневому календарі міститься чимало державних, церковних, професійних та міжнародних подій.

Факти ICTV підготували повний перелік свят січня 2026 року, щоб ви могли спланувати відпочинок, підготувати привітання й зустріти рік із гарним настроєм.

Календар свят на січень 2026 року

  • 1 січня – Новий рік, Василів день, Обрізання Господнє.
  • 2 січня – Всесвітній день інтроверта, День вʼязня, День безпеки подорожей домашніх тварин.
  • 3 січня – Міжнародний день здоров’я душі та тіла, День жінок у рок-музиці.
  • 4 січня – Всесвітній день абетки Брайля, Всесвітній день гіпнозу.
  • 5 січня – День діалогу, Хрещенський Святвечір (Надвечір’я Богоявлення)
  • 6 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення), День технологій.
  • 7 січня – Міжнародний день програмістів.
  • 8 січня – Всесвітній день друку, День обертання Землі.
  • 9 січня – Міжнародний день хореографа.
  • 10 січня – Всесвітній день метро.
  • 11 січня – Міжнародний день рівності на роботі, Міжнародний день Дякую.
  • 12 січня – День українського політв’язня.
  • 13 січня – День суспільного радіомовлення, День гумової качки.
  • 14 січня – Всесвітній день логіки, День кесаревого розтину, Міжнародний день повітряного змія.
  • 15 січня – День народження Вікіпедії.
  • 16 січня – Всесвітній день гурту The Beatles.
  • 17 січня – Міжнародний день наставництва, Всесвітній день піци.
  • 18 січня – Всесвітній день релігії, Всесвітній день снігу, День технічного обслуговування.
  • 19 січня – Сумний понеділок або Синій понеділок (Blue Monday).
  • 20 січня – День вшанування захисників Донецького аеропорту, День Автономної Республіки Крим.
  • 21 січня – День музейного селфі, Міжнародний день обіймів.
  • 22 січня – День Соборності України.
  • 23 січня – День ручного письма (День почерку), День обізнаності про материнське здоров’я.
  • 24 січня – День зовнішньої розвідки України, Міжнародний день освіти.
  • 25 січня – Міжнародний день без інтернету.
  • 26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України, Міжнародний день митника.
  • 27 січня – Міжнародний день памʼяті жертв Голокосту.
  • 28 січня – День затвердження Державного Прапора України, Міжнародний день захисту персональних даних.
  • 29 січня – День памʼяті героїв Крут.
  • 30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.
  • 31 січня – Всесвітній день ювеліра.
