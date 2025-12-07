Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
Календар свят на січень 2026: коли Водохреще, День Соборності та День обіймів
Січень відкриває рік, у який Україна входить із вірою у перемогу, давніми традиціями та символічними датами, що нагадують про нашу історію й незламність.
Саме в цей час українці святкують Новий рік, відзначають День Соборності та вшановують пам’ять героїв Крут. У січневому календарі міститься чимало державних, церковних, професійних та міжнародних подій.
Факти ICTV підготували повний перелік свят січня 2026 року, щоб ви могли спланувати відпочинок, підготувати привітання й зустріти рік із гарним настроєм.
Календар свят на січень 2026 року
- 1 січня – Новий рік, Василів день, Обрізання Господнє.
- 2 січня – Всесвітній день інтроверта, День вʼязня, День безпеки подорожей домашніх тварин.
- 3 січня – Міжнародний день здоров’я душі та тіла, День жінок у рок-музиці.
- 4 січня – Всесвітній день абетки Брайля, Всесвітній день гіпнозу.
- 5 січня – День діалогу, Хрещенський Святвечір (Надвечір’я Богоявлення)
- 6 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення), День технологій.
- 7 січня – Міжнародний день програмістів.
- 8 січня – Всесвітній день друку, День обертання Землі.
- 9 січня – Міжнародний день хореографа.
- 10 січня – Всесвітній день метро.
- 11 січня – Міжнародний день рівності на роботі, Міжнародний день Дякую.
- 12 січня – День українського політв’язня.
- 13 січня – День суспільного радіомовлення, День гумової качки.
- 14 січня – Всесвітній день логіки, День кесаревого розтину, Міжнародний день повітряного змія.
- 15 січня – День народження Вікіпедії.
- 16 січня – Всесвітній день гурту The Beatles.
- 17 січня – Міжнародний день наставництва, Всесвітній день піци.
- 18 січня – Всесвітній день релігії, Всесвітній день снігу, День технічного обслуговування.
- 19 січня – Сумний понеділок або Синій понеділок (Blue Monday).
- 20 січня – День вшанування захисників Донецького аеропорту, День Автономної Республіки Крим.
- 21 січня – День музейного селфі, Міжнародний день обіймів.
- 22 січня – День Соборності України.
- 23 січня – День ручного письма (День почерку), День обізнаності про материнське здоров’я.
- 24 січня – День зовнішньої розвідки України, Міжнародний день освіти.
- 25 січня – Міжнародний день без інтернету.
- 26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України, Міжнародний день митника.
- 27 січня – Міжнародний день памʼяті жертв Голокосту.
- 28 січня – День затвердження Державного Прапора України, Міжнародний день захисту персональних даних.
- 29 січня – День памʼяті героїв Крут.
- 30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.
- 31 січня – Всесвітній день ювеліра.
