Сегодня, 8 декабря, стартует Всеукраинская неделя права, которая традиционно проводится в период, включающий 10 декабря – День прав человека.

На эту дату приходится Зеленый понедельник – день онлайн-шопинга, который ежегодно отмечается во второй понедельник декабря и считается аналогом Черной пятницы и Киберпонедельника.

Православная церковь в этот день чтит святую мученицу Анфису Римскую.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали главные события этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, какие существуют народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 8 декабря 2025 года

8 декабря православные христиане чтят память святой мученицы Анфисы Римской. Она жила в конце IV – начале V века. Юной ее выдали замуж за римского вельможу.

В этот период в христианском сообществе распространялась арианская ересь, однако Анфиса, став ученицей святителя Амвросия Медиоланского, не отступила от православной веры. За это ее замучили огнем.

Христиане почитают Анфису Римскую за твердость и преданность вере. Ее образ символически помогает родителям в духовном воспитании детей, привитии любви к Богу и правильного выбора в жизни.

Какой сегодня, 8 декабря 2025 года, день в Украине

В Украине в этот день начинается Всеукраинская неделя права. Это ежегодная инициатива, которая проводится в период, включающий 10 декабря – День прав человека.

Именно в этот день в 1948 году Генассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, которая стала ключевым документом в сфере защиты прав и свобод.

Цель недели – повысить осведомленность граждан о своих правах и сформировать уважение к правам других. В этот период в органах власти, образовательных учреждениях, юридических учреждениях и общественных организациях проводят разъяснительные мероприятия, лекции и тематические встречи.

Кто празднует день ангела 8 декабря 2025 года

8 декабря именины отмечают Кирилл и Анфиса.

Имя Анфиса в этот день имеет особое значение, ведь православная церковь чтит память святой мученицы Анфисы Римской. По традиции женщины и девушки с этим именем просят у святой заступничества, поддержки в личной и семейной жизни.

Имя Кирилл также относится к распространенным христианским именам. В этот день всех его носителей поздравляют с днем ангела, желая духовной силы, мудрости и Божьего благословения.

Что нельзя делать 8 декабря 2025 года

Заниматься тяжелыми домашними делами.

Одалживать кому-то деньги или вещи – считалось, что это «вынесет» удачу из дома.

Ссориться и выяснять отношения.

Планировать важные дела или делать необдуманные шаги.

Проводить лечебные процедуры – их результат может быть непредсказуемым.

Употреблять алкоголь и пренебрегать собственной безопасностью.

Что можно делать сегодня

В народе этот день называли Анфиса-рукодельница. Женщинам разрешалось заниматься рукоделием: прясть, шить, ткать и вышивать. Такая работа считалась хорошей для энергетики дня и помогала поддерживать порядок в доме.

Астрологи этого дня рекомендуют не спать слишком долго и добавить немного умеренной физической нагрузки, чтобы предотвратить вялость.

Стоит обеспечить себе комфорт и домашний уют – навести порядок в доме, заняться приятными бытовыми делами и сосредоточиться на внутреннем состоянии.

Народные приметы на 8 декабря 2025 года

На Анфису тепло – зима будет мягкой.

Сильный мороз в этот день – к суровой, но короткой зиме.

Ветер 8 декабря – к метелям ближе к Новому году.

Рыхлый снег – к хорошему урожаю.

Утренний туман – к оттепели.

Ясная погода вечером – морозы усилятся.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.