Сьогодні, 8 грудня, стартує Всеукраїнський тиждень права, який традиційно проводять у період, що включає 10 грудня – День прав людини.

На цю дату припадає Зелений понеділок – день онлайн-шопінгу, який щороку відзначається у другий понеділок грудня та вважається аналогом Чорної п’ятниці та Кіберпонеділка.

Православна церква цього дня вшановує святу мученицю Анфісу Римську.

Факти ICTV зібрали головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, які існують народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 8 грудня 2025 року

8 грудня православні християни вшановують пам’ять святої мучениці Анфіси Римської. Вона жила наприкінці IV – на початку V століття. Юною її віддали заміж за римського вельможу.

У цей період у християнській спільноті поширювалась аріанська єресь, однак Анфіса, ставши ученицею святителя Амвросія Медіоланського, не відступила від православної віри. За це її закатували вогнем.

Християни шанують Анфісу Римську за твердість і відданість вірі. Її образ символічно допомагає батькам у духовному вихованні дітей, прищепленні любові до Бога та правильного вибору у житті.

Який сьогодні, 8 грудня 2025 року, день в Україні

В Україні цього дня розпочинається Всеукраїнський тиждень права. Це щорічна ініціатива, яку проводять у період, що включає 10 грудня – День прав людини.

Саме цього дня у 1948 році Генасамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини, що стала ключовим документом у сфері захисту прав і свобод.

Мета тижня – підвищити обізнаність громадян щодо своїх прав та сформувати повагу до прав інших. У цей період в органах влади, освітніх закладах, юридичних установах та громадських організаціях проводять роз’яснювальні заходи, лекції та тематичні зустрічі.

Хто святкує день ангела 8 грудня 2025 року

8 грудня іменини відзначають Кирило та Анфіса.

Ім’я Анфіса цього дня має особливе значення, адже православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Анфіси Римської. За традицією жінки й дівчата з цим ім’ям просять у святої заступництва, підтримки в особистому та родинному житті.

Ім’я Кирило також належить до поширених християнських імен. У цей день усіх його носіїв вітають із днем ангела, бажаючи духовної сили, мудрості та Божого благословення.

Що не можна робити 8 грудня 2025 року

Займатися важкими хатніми справами.

Позичати комусь гроші чи речі – вважалося, що це “винесе” удачу з дому.

Сваритися та з’ясовувати стосунки.

Планувати важливі справи або робити необдумані кроки.

Проводити лікувальні процедури – їхній результат може бути непередбачуваним.

Вживати алкоголь та нехтувати власною безпекою.

Що можна робити сьогодні

У народі цей день називали Анфіса-рукоділка. Жінкам дозволялося займатися рукоділлям: прясти, шити, ткати й вишивати. Така робота вважалася доброю для енергетики дня і допомагала підтримувати лад у домі.

Астрологи цього дня рекомендують не спати надто довго і додати трохи помірного фізичного навантаження, щоб запобігти млявості.

Варто забезпечити собі комфорт і домашній затишок – навести лад у домі, зайнятися приємними побутовими справами та зосередитися на внутрішньому стані.

Народні прикмети на 8 грудня 2025 року

На Анфісу тепло – зима буде м’якою.

Сильний мороз цього дня – до суворої, але короткої зими.

Вітер 8 грудня – до заметілей ближче до Нового року.

Лапатий сніг – до доброго врожаю.

Ранковий туман – до відлиги.

Ясна погода ввечері – морози посиляться.

