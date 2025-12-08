Яке свято 8 грудня 2025 та чим цього дня у давнину займалися українки
Сьогодні, 8 грудня, стартує Всеукраїнський тиждень права, який традиційно проводять у період, що включає 10 грудня – День прав людини.
На цю дату припадає Зелений понеділок – день онлайн-шопінгу, який щороку відзначається у другий понеділок грудня та вважається аналогом Чорної п’ятниці та Кіберпонеділка.
Православна церква цього дня вшановує святу мученицю Анфісу Римську.
Факти ICTV зібрали головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, які існують народні прикмети та хто святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 8 грудня 2025 року
- Який сьогодні, 8 грудня 2025 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 8 грудня 2025 року
- Що не можна робити 8 грудня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 8 грудня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 8 грудня 2025 року
8 грудня православні християни вшановують пам’ять святої мучениці Анфіси Римської. Вона жила наприкінці IV – на початку V століття. Юною її віддали заміж за римського вельможу.
У цей період у християнській спільноті поширювалась аріанська єресь, однак Анфіса, ставши ученицею святителя Амвросія Медіоланського, не відступила від православної віри. За це її закатували вогнем.
Християни шанують Анфісу Римську за твердість і відданість вірі. Її образ символічно допомагає батькам у духовному вихованні дітей, прищепленні любові до Бога та правильного вибору у житті.
Який сьогодні, 8 грудня 2025 року, день в Україні
В Україні цього дня розпочинається Всеукраїнський тиждень права. Це щорічна ініціатива, яку проводять у період, що включає 10 грудня – День прав людини.
Саме цього дня у 1948 році Генасамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини, що стала ключовим документом у сфері захисту прав і свобод.
Мета тижня – підвищити обізнаність громадян щодо своїх прав та сформувати повагу до прав інших. У цей період в органах влади, освітніх закладах, юридичних установах та громадських організаціях проводять роз’яснювальні заходи, лекції та тематичні зустрічі.
Хто святкує день ангела 8 грудня 2025 року
8 грудня іменини відзначають Кирило та Анфіса.
Ім’я Анфіса цього дня має особливе значення, адже православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Анфіси Римської. За традицією жінки й дівчата з цим ім’ям просять у святої заступництва, підтримки в особистому та родинному житті.
Ім’я Кирило також належить до поширених християнських імен. У цей день усіх його носіїв вітають із днем ангела, бажаючи духовної сили, мудрості та Божого благословення.
Що не можна робити 8 грудня 2025 року
- Займатися важкими хатніми справами.
- Позичати комусь гроші чи речі – вважалося, що це “винесе” удачу з дому.
- Сваритися та з’ясовувати стосунки.
- Планувати важливі справи або робити необдумані кроки.
- Проводити лікувальні процедури – їхній результат може бути непередбачуваним.
- Вживати алкоголь та нехтувати власною безпекою.
Що можна робити сьогодні
У народі цей день називали Анфіса-рукоділка. Жінкам дозволялося займатися рукоділлям: прясти, шити, ткати й вишивати. Така робота вважалася доброю для енергетики дня і допомагала підтримувати лад у домі.
Астрологи цього дня рекомендують не спати надто довго і додати трохи помірного фізичного навантаження, щоб запобігти млявості.
Варто забезпечити собі комфорт і домашній затишок – навести лад у домі, зайнятися приємними побутовими справами та зосередитися на внутрішньому стані.
Народні прикмети на 8 грудня 2025 року
- На Анфісу тепло – зима буде м’якою.
- Сильний мороз цього дня – до суворої, але короткої зими.
- Вітер 8 грудня – до заметілей ближче до Нового року.
- Лапатий сніг – до доброго врожаю.
- Ранковий туман – до відлиги.
- Ясна погода ввечері – морози посиляться.