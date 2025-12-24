Святой вечер 2025: искренние поздравления для родных и друзей
Святой вечер — это особое время, когда родные собираются вместе, а дом наполняется атмосферой тепла и уюта.
Сегодня, 24 декабря, с появлением первой звезды принято садиться за праздничный стол, зажигать свечу, лакомиться кутей и желать друг другу мира, согласия и Божьего благословения на грядущий год.
По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления со Святым вечером 2025, чтобы вы могли поделиться теплом и искренними словами с теми, кто рядом, и с теми, кто встречает праздник вдали от дома.
Поздравления со Святым вечером 2025 в картинках
Поздравления со Святым вечером 2025 в стихах и прозе
***
Поздравляю со Святым вечером! Пусть это особое время принесет в ваш дом спокойствие, тепло и Божье благословение. Желаю крепкого здоровья, мира, светлых новостей и хорошего настроения на весь год!
***
Вечер уж святой нагрянул.
Вспыхнет яркая звезда!
В Рождество добра и счастья
Пожелать хочу вам я.
Пусть чудесный этот вечер
Дом окутает добром.
Пусть надежда загорится
В душах праведным теплом.
***
Искренне поздравляю со Святым вечером! Пусть в вашем доме царят любовь, гармония и радость, а первая звезда подарит надежду на добрые перемены. Желаю мира, уюта и благословения для всей семьи.
***
Наступает Святой вечер,
На столе двенадцать блюд,
Только радостные встречи
В Рождество христиан ждут.
Ты исполни дань традиций
И Иисусу помолись,
И все лучшее случится,
Волшебством наполнив жизнь!
***
Пусть этот светлый вечер наполнит ваш дом уютом, а сердца — искренней радостью. Желаю мира, семейного тепла и счастливых событий, которые будут сопровождать вас на протяжении всего грядущего года. Со Святым вечером!
***
В Святой вечер Рождества
Ждем мы с вами волшебства!
Чтоб исполнялись все желания,
Не давили грустные воспоминания!
Пусть свет любви на нас прольется,
Пусть радостью в душе он отзовется,
Пусть Рождество наполнит счастьем дом,
Чтоб доброта навеки поселилась в нем!
***