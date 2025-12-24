Святой вечер — это особое время, когда родные собираются вместе, а дом наполняется атмосферой тепла и уюта.

Сегодня, 24 декабря, с появлением первой звезды принято садиться за праздничный стол, зажигать свечу, лакомиться кутей и желать друг другу мира, согласия и Божьего благословения на грядущий год.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления со Святым вечером 2025, чтобы вы могли поделиться теплом и искренними словами с теми, кто рядом, и с теми, кто встречает праздник вдали от дома.

Поздравления со Святым вечером 2025 в картинках

Поздравления со Святым вечером 2025 в стихах и прозе

***

Поздравляю со Святым вечером! Пусть это особое время принесет в ваш дом спокойствие, тепло и Божье благословение. Желаю крепкого здоровья, мира, светлых новостей и хорошего настроения на весь год!

***

Вечер уж святой нагрянул.

Вспыхнет яркая звезда!

В Рождество добра и счастья

Пожелать хочу вам я.

Пусть чудесный этот вечер

Дом окутает добром.

Пусть надежда загорится

В душах праведным теплом.

***

Искренне поздравляю со Святым вечером! Пусть в вашем доме царят любовь, гармония и радость, а первая звезда подарит надежду на добрые перемены. Желаю мира, уюта и благословения для всей семьи.

***

Наступает Святой вечер,

На столе двенадцать блюд,

Только радостные встречи

В Рождество христиан ждут.

Ты исполни дань традиций

И Иисусу помолись,

И все лучшее случится,

Волшебством наполнив жизнь!

***

Пусть этот светлый вечер наполнит ваш дом уютом, а сердца — искренней радостью. Желаю мира, семейного тепла и счастливых событий, которые будут сопровождать вас на протяжении всего грядущего года. Со Святым вечером!

***

В Святой вечер Рождества

Ждем мы с вами волшебства!

Чтоб исполнялись все желания,

Не давили грустные воспоминания!

Пусть свет любви на нас прольется,

Пусть радостью в душе он отзовется,

Пусть Рождество наполнит счастьем дом,

Чтоб доброта навеки поселилась в нем!

***

