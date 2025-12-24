Святий вечір 2025: щирі привітання для рідних і друзів
Святий вечір – це особливий час, коли рідні збираються разом, а дім наповнюється атмосферою тепла і затишку.
Сьогодні, 24 грудня, з появою першою зірки заведено сідати за святковий стіл, запалювати свічку, смакувати кутею і бажати одне одному миру, злагоди й Божого благословення на прийдешній рік.
З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання зі Святим вечором 2025, аби ви могли поділитися теплом і щирими словами з тими, хто поруч, і з тими, хто зустрічає свято далеко від дому.
Привітання зі Святим вечором 2025 в картинках
Привітання зі Святим вечором 2025 у віршах і прозі
***
Вітаю зі Святим вечором! Нехай цей особливий час принесе у вашу оселю спокій, тепло та Боже благословення. Бажаю міцного здоров’я, миру, світлих новин і гарного настрою на увесь рік!
***
Святий вечір настає
Зірочка вже сяє,
До вечері кличе всіх
У вікно заглядає.
На столі дванадцять страв
Та смачна з медом кутя,
Славимо колядкою
Народження Христа!
***
Щиро вітаю зі Святим вечором! Нехай у вашому домі панують любов, гармонія та радість, а перша зірка подарує надію на добрі зміни. Бажаю миру, затишку й благословення для всієї родини.
***
Сядемо до столу всі на Святий вечір.
Сяйво загориться в кожному вікні.
І на Україні, і в краю далекім,
Там, де б’ється серце нашої рідні.
Та заколядуємо, славлячи Христа!
Смачної куті вам! Веселого Різдва!
***
Нехай цей світлий вечір наповнить вашу оселю затишком, а серця — щирою радістю. Бажаю миру, родинного тепла та щасливих подій, що супроводжуватимуть вас упродовж усього прийдешнього року. Зі Святим вечором!
***
Святковий вечір наступає,
На столі вечеря гостей чекає.
Хай радість постукає у двері,
Смачної вам різдвяної вечері,
Спокою в домі, сонечка ясного,
Майбуття щасливого й прекрасного.
***