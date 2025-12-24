Святий вечір – це особливий час, коли рідні збираються разом, а дім наповнюється атмосферою тепла і затишку.

Сьогодні, 24 грудня, з появою першою зірки заведено сідати за святковий стіл, запалювати свічку, смакувати кутею і бажати одне одному миру, злагоди й Божого благословення на прийдешній рік.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання зі Святим вечором 2025, аби ви могли поділитися теплом і щирими словами з тими, хто поруч, і з тими, хто зустрічає свято далеко від дому.

Зараз дивляться

Привітання зі Святим вечором 2025 в картинках

Привітання зі Святим вечором 2025 у віршах і прозі

***

Вітаю зі Святим вечором! Нехай цей особливий час принесе у вашу оселю спокій, тепло та Боже благословення. Бажаю міцного здоров’я, миру, світлих новин і гарного настрою на увесь рік!

***

Святий вечір настає

Зірочка вже сяє,

До вечері кличе всіх

У вікно заглядає.

На столі дванадцять страв

Та смачна з медом кутя,

Славимо колядкою

Народження Христа!

***

Щиро вітаю зі Святим вечором! Нехай у вашому домі панують любов, гармонія та радість, а перша зірка подарує надію на добрі зміни. Бажаю миру, затишку й благословення для всієї родини.

***

Сядемо до столу всі на Святий вечір.

Сяйво загориться в кожному вікні.

І на Україні, і в краю далекім,

Там, де б’ється серце нашої рідні.

Та заколядуємо, славлячи Христа!

Смачної куті вам! Веселого Різдва!

***

Нехай цей світлий вечір наповнить вашу оселю затишком, а серця — щирою радістю. Бажаю миру, родинного тепла та щасливих подій, що супроводжуватимуть вас упродовж усього прийдешнього року. Зі Святим вечором!

***

Святковий вечір наступає,

На столі вечеря гостей чекає.

Хай радість постукає у двері,

Смачної вам різдвяної вечері,

Спокою в домі, сонечка ясного,

Майбуття щасливого й прекрасного.

***

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.