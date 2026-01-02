Сегодня, 2 января, в Украине и мире отмечают сразу несколько памятных и символических дат.

Православная церковь в этот день чтит священномученика Игнатия Богоносца. В народной традиции день также известен как Сильвестров день.

В мире 2 января отмечают День мотивации и вдохновения, Всемирный день интроверта, День заключенного и День научной фантастики.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 2 января 2026 года

2 января христианский мир чтит священномученика Игнатия Богоносца – одного из первых христианских мучеников, принявшего смерть за веру в Иисуса Христа.

Игнатий был учеником Иоанна Богослова и епископом Антиохийским. Во время гонений на христиан он отказался приносить жертвы языческим богам по приказу императора Траяна. За это святого отправили в Рим, где казнили на арене цирка.

Также в этот день отмечается Сильвестров день. Святой Сильвестр известен как один из первых христианских проповедников, который способствовал утверждению христианства в Римской империи и убедил императора Константина окончательно принять христианскую веру.

Кто празднует день ангела 2 января 2026 года

Сегодня поздравьте с днем ангела обладателей имен Василий, Марк, Петр, Сергей и Ульяна. Пожелайте им здоровья, душевного равновесия и поддержки небесного покровителя.

Что нельзя делать 2 января 2026 года

Стричь волосы женщинам – по поверьям, они будут долго отрастать.

Оставлять курятник грязным или неухоженным.

Вредить домашней птице или относиться к ней пренебрежительно.

Перегружать зрение: долго сидеть за компьютером, читать или смотреть телевизор.

Долго смотреться в зеркало.

Поддаваться злым мыслям и внутреннему раздражению.

Что можно делать сегодня

В народе 2 января известно как Куриный праздник. Наши предки в этот день чистили курятники, окуривали их для защиты от болезней и вешали оберег под названием куриный бог – черный камень с отверстием, который должен был беречь птицу и способствовать ее продуктивности.

В этот день было принято заботиться о домашней птице, наводить порядок в хозяйстве, выпекать для детей праздничные угощения в виде петушков и дарить глиняные игрушки-петушки.

День считается благоприятным для внутренней работы над собой, борьбы с негативными чертами и духовного роста. Хорошо начинать новые дела, заниматься хобби, развивать способности.

Полезными будут короткие поездки, прогулки, встречи с друзьями и родственниками.

Народные приметы на 2 января 2026 года

Если на Сильвестра ударили сильные морозы – зима будет суровой.

Ясная и холодная погода 2 января – к продолжительной зиме.

Снег в этот день предвещает холодный февраль.

Облачно и ветрено – к затяжным морозам.

Если погода резко меняется – зима будет неустойчивой.