Крещение 2026: когда отмечают в Украине и главные традиции
Крещение Господне — это один из важнейших церковных праздников, символизирующий крещение Иисуса в реке Иордан.
В этот день верующие посещают богослужения, освящают воду и обращаются с молитвами о здоровье, защите и духовном очищении.
Когда Крещение 2026 — дата
В Украине Крещение Господне отмечают 6 января — в соответствии с новолианским церковным календарем, на который перешла Православная Церковь Украины.
Считается, что именно в этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан, когда сыну Господню было 30 лет.
Этот праздник завершает рождественско-новогодний цикл. В народе его также называют Богоявлением, потому что во время крещения на Иисуса сошел с небес Святой Дух в виде голубя, а затем раздался Голос Божий.
Крещение Господне — традиции
Главной традицией Крещения является освящение воды. В день праздника принято посещать службу в церкви, помолиться Иисусу Христу, попросить о крепком здоровье, мире и благополучии. Во время службы священники совершают чин великого освящения воды.
Считается, что вода в этот день приобретает целебные свойства, поэтому ее хранят дома в течение года, используют для лечения болезней и духовного очищения.
Еще одна распространенная традиция — купание в проруби. В народе верят, что это помогает укрепить здоровье, избавиться от болезней на целый год, а также очиститься от грехов. Однако этот обряд важно выполнять только с учетом состояния здоровья и безопасности.