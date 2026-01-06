Крещение Господне — это один из важнейших церковных праздников, символизирующий крещение Иисуса в реке Иордан.

В этот день верующие посещают богослужения, освящают воду и обращаются с молитвами о здоровье, защите и духовном очищении.

Когда Крещение 2026 — дата

В Украине Крещение Господне отмечают 6 января — в соответствии с новолианским церковным календарем, на который перешла Православная Церковь Украины.

Считается, что именно в этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан, когда сыну Господню было 30 лет.

Этот праздник завершает рождественско-новогодний цикл. В народе его также называют Богоявлением, потому что во время крещения на Иисуса сошел с небес Святой Дух в виде голубя, а затем раздался Голос Божий.

Крещение Господне — традиции

Главной традицией Крещения является освящение воды. В день праздника принято посещать службу в церкви, помолиться Иисусу Христу, попросить о крепком здоровье, мире и благополучии. Во время службы священники совершают чин великого освящения воды.

Считается, что вода в этот день приобретает целебные свойства, поэтому ее хранят дома в течение года, используют для лечения болезней и духовного очищения.

Еще одна распространенная традиция — купание в проруби. В народе верят, что это помогает укрепить здоровье, избавиться от болезней на целый год, а также очиститься от грехов. Однако этот обряд важно выполнять только с учетом состояния здоровья и безопасности.