Хрещення Господнє (Водохреще) – це одне з найважливіших церковних свят, яке символізує хрещення Ісуса у річці Йордан.

Цього дня віряни відвідують богослужіння, освячують воду та звертаються з молитвами про здоров’я, захист і духовне очищення.

Коли Водохреще 2026 – дата

В Україні Хрещення Господнє відзначають 6 січня — відповідно до новоюліанського церковного календаря, на який перейшла Православна Церква України.

Вважається, що саме цього дня Іван Хреститель похрестив Ісуса у річці Йордан, коли сину Господньому було 30 років.

Це свято завершує різдвяно-новорічний цикл. У народі його також називають Богоявленням, бо під час хрещення на Ісуса зійшов з небес Святий Дух у вигляді голуба, а тоді пролунав Божий Голос.

Хрещення Господнє – традиції

Головною традицією Водохреща є освячення води. У день свята заведено відвідувати службу в церкві, помолитися Ісусу Христу, попросити про міцне здоров’я, мир і добробут. Під час служби священники здійснюють чин великого освячення води.

Вважається, що вода цього дня набуває цілющих властивостей, тому її зберігають вдома протягом року, використовують для лікування хвороб та духовного очищення.

Ще одна поширена традиція — купання в ополонці. У народі вірять, що це допомагає зміцнити здоров’я, позбутися хвороб на цілий рік, а також очиститися від гріхів. Однак цей обряд важливо виконувати лише з урахуванням стану здоров’я та безпеки.