Какой праздник 19 января 2026 года и почему в этот день нельзя принимать важные решения
Сегодня, 19 января, в Украине и мире отмечают сразу несколько неофициальных, но символических дат. В частности, на эту дату приходится День попкорна, Всемирный день домашнего сыра, а также День доброй памяти, посвященный сохранению положительных воспоминаний и созданию новых.
Кроме того, третий понедельник января традиционно называют Грустным или Синим понедельником (Blue Monday) – днем, который часто считают самым депрессивным в году.
Верующие в этот день чтят память святого преподобного Макария Египетского.
Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 19 января 2026 года
- Кто празднует день ангела 19 января 2026 года
- Что нельзя делать 19 января 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 19 января 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 19 января 2026 года
19 января по церковному календарю чтят память святого преподобного Макария Египетского.
Он был одним из самых известных подвижников раннего христианства, жил в IV веке и прославился строгой аскетической жизнью, духовной мудростью и многочисленными наставлениями для монахов.
Преподобного Макария считают одним из основателей пустынного монашества в Египте.
Кто празднует день ангела 19 января 2026 года
День ангела 19 января празднуют Антон, Макар, Николай, Петр и Федор.
В этот день принято поздравлять именинников с днем небесного покровителя и желать им здоровья, духовной силы и мира.
Что нельзя делать 19 января 2026 года
- Ссориться, выяснять отношения и желать зла другим.
- Начинать новые дела, запускать проекты или принимать важные решения – день подходит только для планирования.
- Давать себе большие физические или умственные нагрузки.
- Употреблять алкоголь, кофе и крепкий чай.
- Есть мясо и другую тяжелую, грубую пищу.
- Поддаваться импульсивным эмоциям, совершать необдуманные покупки.
- Спешить и действовать под влиянием настроения.
Что можно делать сегодня
Этот день считается светлым и чистым, поэтому он хорошо подходит для покоя, тишины и внутренней сосредоточенности. Полезно планировать дела на ближайший месяц, обдумывать идеи, творческие замыслы и будущие проекты, не переходя к активным действиям.
Благоприятно побыть в одиночестве или в тишине, уделить время размышлениям, вспомнить детство и обратить внимание на вещи, которые давно беспокоят. День подходит для работы с подсознанием, избавления от внутренних страхов и комплексов.
Также рекомендуют навести порядок в делах и на рабочем месте, разложить все по полочкам, заняться точными, практическими задачами и спокойной профессиональной работой.
Народные приметы на 19 января 2026 года
- Ясный и морозный день – к ранней весне.
- Снег 19 января – к урожайному году.
- Тихая, безветренная погода – к спокойному году.
- Сильный ветер в этот день – к переменчивой весне.