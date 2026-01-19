Сегодня, 19 января, в Украине и мире отмечают сразу несколько неофициальных, но символических дат. В частности, на эту дату приходится День попкорна, Всемирный день домашнего сыра, а также День доброй памяти, посвященный сохранению положительных воспоминаний и созданию новых.

Кроме того, третий понедельник января традиционно называют Грустным или Синим понедельником (Blue Monday) – днем, который часто считают самым депрессивным в году.

Верующие в этот день чтят память святого преподобного Макария Египетского.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 19 января 2026 года

19 января по церковному календарю чтят память святого преподобного Макария Египетского.

Он был одним из самых известных подвижников раннего христианства, жил в IV веке и прославился строгой аскетической жизнью, духовной мудростью и многочисленными наставлениями для монахов.

Преподобного Макария считают одним из основателей пустынного монашества в Египте.

Кто празднует день ангела 19 января 2026 года

День ангела 19 января празднуют Антон, Макар, Николай, Петр и Федор.

В этот день принято поздравлять именинников с днем небесного покровителя и желать им здоровья, духовной силы и мира.

Что нельзя делать 19 января 2026 года

Ссориться, выяснять отношения и желать зла другим.

Начинать новые дела, запускать проекты или принимать важные решения – день подходит только для планирования.

Давать себе большие физические или умственные нагрузки.

Употреблять алкоголь, кофе и крепкий чай.

Есть мясо и другую тяжелую, грубую пищу.

Поддаваться импульсивным эмоциям, совершать необдуманные покупки.

Спешить и действовать под влиянием настроения.

Что можно делать сегодня

Этот день считается светлым и чистым, поэтому он хорошо подходит для покоя, тишины и внутренней сосредоточенности. Полезно планировать дела на ближайший месяц, обдумывать идеи, творческие замыслы и будущие проекты, не переходя к активным действиям.

Благоприятно побыть в одиночестве или в тишине, уделить время размышлениям, вспомнить детство и обратить внимание на вещи, которые давно беспокоят. День подходит для работы с подсознанием, избавления от внутренних страхов и комплексов.

Также рекомендуют навести порядок в делах и на рабочем месте, разложить все по полочкам, заняться точными, практическими задачами и спокойной профессиональной работой.

Народные приметы на 19 января 2026 года

Ясный и морозный день – к ранней весне.

Снег 19 января – к урожайному году.

Тихая, безветренная погода – к спокойному году.

Сильный ветер в этот день – к переменчивой весне.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.