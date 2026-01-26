Международный день таможенника 2026: слова благодарности специалистам своего дела
26 января в Украине отмечают Международный день таможенника 2026 — профессиональный праздник тех, кто стоит на защите экономической безопасности страны, борется с контрабандой, обеспечивает справедливую торговлю и соблюдение таможенного законодательства.
Это повод поблагодарить специалистов, работающих в стратегической сфере. Ведь именно таможенники первыми сталкиваются с рисками серого импорта, теневых схем и нарушений правил международной торговли.
Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем таможенника 2025 в картинках, стихах и прозе.
Международный день таможенника 2026 – поздравления в картинках
Те, кто хочет поблагодарить таможенников с помощью открытки, найдут здесь несколько красивых и точных идей.
Международный день таможенника 2026 – поздравления в стихах
Контрабанда не проедет,
Нарушитель не пройдет,
Находясь за то в ответе,
Пост таможенник блюдет!
Мы, таможенник, ведь знаем —
Труд твой важный и большой!
И сегодня поздравляем
Мы тебя со всей душой!
***
Всех, кто служит на таможне,
Поздравляем мы сейчас,
Вы проводите досмотр
На границе каждый час,
Труд ваш был всегда в почете,
Вам желаем много сил
И хотим, чтоб каждый день вам
Только радость приносил!
***
С Днем таможенника вас
От души я поздравляю,
Только счастье на границе
Пропускать я пожелаю.
Пусть удача и богатство
Ваш кордон пересекают,
Силы, бодрость и здоровье
Никогда не иссякают.
Пусть нелегкая работа
Будет в радость вам всегда,
Стресс и нервные расстройства
Пусть не тронут никогда.
Международный день таможенника 2026 – поздравления в прозе
С Международным днем таможенника! Спасибо за вашу выдержку, внимательность и принципиальность. Пусть каждый день приносит уверенность в правильности выбранного пути, достойную оценку работы и мир в сердце!
***
Искренне поздравляем с профессиональным праздником! Ваша работа – это защита экономики, порядка и законов. Желаем сил, мудрости, здоровья и вдохновения в каждом новом вызове!
***
С праздником таможенника! Ваша служба может быть незаметна для граждан, но именно вы ежедневно боретесь с контрабандой и защищаете интересы государства. Желаем спокойных смен, достойной зарплаты и уважения общества!
***
Поздравляем с Международным днем таможенника! Пусть в работе будет меньше стрессов, в коллективе царит взаимопонимание, а в вашем ежедневном труде – порядок и результат!
***
С профессиональным праздником! Быть таможенником – значит принимать решения, которые влияют на всю страну. Желаем четкости в работе, поддержки в коллективе и тепла дома!