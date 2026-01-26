26 января в Украине отмечают Международный день таможенника 2026 — профессиональный праздник тех, кто стоит на защите экономической безопасности страны, борется с контрабандой, обеспечивает справедливую торговлю и соблюдение таможенного законодательства.

Это повод поблагодарить специалистов, работающих в стратегической сфере. Ведь именно таможенники первыми сталкиваются с рисками серого импорта, теневых схем и нарушений правил международной торговли.

Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем таможенника 2025 в картинках, стихах и прозе.

Международный день таможенника 2026 – поздравления в картинках

Те, кто хочет поблагодарить таможенников с помощью открытки, найдут здесь несколько красивых и точных идей.

Международный день таможенника 2026 – поздравления в стихах

Контрабанда не проедет,

Нарушитель не пройдет,

Находясь за то в ответе,

Пост таможенник блюдет!

Мы, таможенник, ведь знаем —

Труд твой важный и большой!

И сегодня поздравляем

Мы тебя со всей душой!

***

Всех, кто служит на таможне,

Поздравляем мы сейчас,

Вы проводите досмотр

На границе каждый час,

Труд ваш был всегда в почете,

Вам желаем много сил

И хотим, чтоб каждый день вам

Только радость приносил!

***

С Днем таможенника вас

От души я поздравляю,

Только счастье на границе

Пропускать я пожелаю.

Пусть удача и богатство

Ваш кордон пересекают,

Силы, бодрость и здоровье

Никогда не иссякают.

Пусть нелегкая работа

Будет в радость вам всегда,

Стресс и нервные расстройства

Пусть не тронут никогда.

Международный день таможенника 2026 – поздравления в прозе

С Международным днем таможенника! Спасибо за вашу выдержку, внимательность и принципиальность. Пусть каждый день приносит уверенность в правильности выбранного пути, достойную оценку работы и мир в сердце!

***

Искренне поздравляем с профессиональным праздником! Ваша работа – это защита экономики, порядка и законов. Желаем сил, мудрости, здоровья и вдохновения в каждом новом вызове!

***

С праздником таможенника! Ваша служба может быть незаметна для граждан, но именно вы ежедневно боретесь с контрабандой и защищаете интересы государства. Желаем спокойных смен, достойной зарплаты и уважения общества!

***

Поздравляем с Международным днем таможенника! Пусть в работе будет меньше стрессов, в коллективе царит взаимопонимание, а в вашем ежедневном труде – порядок и результат!

***

С профессиональным праздником! Быть таможенником – значит принимать решения, которые влияют на всю страну. Желаем четкости в работе, поддержки в коллективе и тепла дома!

