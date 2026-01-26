Міжнародний день митника 2026: слова вдячності фахівцям своєї справи
26 січня в Україні відзначають Міжнародний день митника 2026 — професійне свято тих, хто стоїть на захисті економічної безпеки країни, бореться з контрабандою, забезпечує справедливу торгівлю та дотримання митного законодавства.
Це привід подякувати фахівцям, які працюють на стратегічному напрямі. Адже саме митники першими стикаються з ризиками сірого імпорту, тіньових схем і порушень правил міжнародної торгівлі.
Факти ICTV підготували привітання у Міжнародний день митника 2026 у картинках, віршах та прозі.
Міжнародний день митника 2026 – привітання в картинках
Ті, хто хоче подякувати митникам за допомогою листівки, знайдуть тут кілька гарних та влучних ідей.
Міжнародний день митника 2026 – привітання у віршах
Службу державну митник несе,
Зайвого злодій не провезе.
Що у валізах, вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.
В час цей святковий
Прийміть привітання
З Днем митника вас!
Хай здійсняться бажання!
***
Навіть миша не проскочить
Повз пильну митну службу!
Бо там заслін поставлять
Для контрабанди мужньо!
Хай твої будні, митнику,
Завжди минають гладко,
Ніхто хай не порушує
На митниці порядку!
***
У митника сьогодні свято,
Будемо разом святкувати.
Але пильність не втрачати,
Бо це в митника в крові –
Перевіряти вантажі!
З Днем митника!
Міжнародний день митника 2026 – привітання у прозі
З Міжнародним днем митника! Дякуємо за вашу витримку, уважність і принциповість. Нехай кожен день приносить впевненість у правильності обраного шляху, гідну оцінку роботи й мир у серці!
***
Щиро вітаємо з професійним святом! Ваша праця – це захист економіки, порядку та законів. Бажаємо сил, мудрості, здоров’я та натхнення в кожному новому виклику!
***
Зі святом митника! Ваша служба може бути непомітна для громадян, але саме ви щодня боретеся з контрабандою та захищає інтереси держави. Бажаємо спокійних змін, гідної зарплати та поваги суспільства!
***
Вітаємо з Міжнародним днем митника! Хай у роботі буде менше стресів, у колективі панує взаєморозуміння, а у вашій щоденній праці – порядок і результат!
***
З професійним святом! Бути митником – значить ухвалювати рішення, що впливають на всю країну. Бажаємо чіткості в роботі, підтримки в колективі й тепла вдома!