26 січня в Україні відзначають Міжнародний день митника 2026 — професійне свято тих, хто стоїть на захисті економічної безпеки країни, бореться з контрабандою, забезпечує справедливу торгівлю та дотримання митного законодавства.

Це привід подякувати фахівцям, які працюють на стратегічному напрямі. Адже саме митники першими стикаються з ризиками сірого імпорту, тіньових схем і порушень правил міжнародної торгівлі.

Факти ICTV підготували привітання у Міжнародний день митника 2026 у картинках, віршах та прозі.

Міжнародний день митника 2026 – привітання в картинках

Ті, хто хоче подякувати митникам за допомогою листівки, знайдуть тут кілька гарних та влучних ідей.

Міжнародний день митника 2026 – привітання у віршах

Службу державну митник несе,

Зайвого злодій не провезе.

Що у валізах, вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

В час цей святковий

Прийміть привітання

З Днем митника вас!

Хай здійсняться бажання!

***

Навіть миша не проскочить

Повз пильну митну службу!

Бо там заслін поставлять

Для контрабанди мужньо!

Хай твої будні, митнику,

Завжди минають гладко,

Ніхто хай не порушує

На митниці порядку!

***

У митника сьогодні свято,

Будемо разом святкувати.

Але пильність не втрачати,

Бо це в митника в крові –

Перевіряти вантажі!

З Днем митника!

Міжнародний день митника 2026 – привітання у прозі

З Міжнародним днем митника! Дякуємо за вашу витримку, уважність і принциповість. Нехай кожен день приносить впевненість у правильності обраного шляху, гідну оцінку роботи й мир у серці!

***

Щиро вітаємо з професійним святом! Ваша праця – це захист економіки, порядку та законів. Бажаємо сил, мудрості, здоров’я та натхнення в кожному новому виклику!

***

Зі святом митника! Ваша служба може бути непомітна для громадян, але саме ви щодня боретеся з контрабандою та захищає інтереси держави. Бажаємо спокійних змін, гідної зарплати та поваги суспільства!

***

Вітаємо з Міжнародним днем митника! Хай у роботі буде менше стресів, у колективі панує взаєморозуміння, а у вашій щоденній праці – порядок і результат!

***

З професійним святом! Бути митником – значить ухвалювати рішення, що впливають на всю країну. Бажаємо чіткості в роботі, підтримки в колективі й тепла вдома!

