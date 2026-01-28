Когда и как утвердили Государственный Флаг Украины: что означает дата 28 января
Сине-желтый флаг сопровождал различные исторические события в Украине, однако свой официальный статус он получил уже после провозглашения независимости.
День утверждения Государственного Флага Украины отмечают 28 января. Именно в этот день в 1992 году Верховная Рада приняла решение, которым сине-желтый флаг был закреплен как государственный символ.
День утверждения Государственного Флага Украины – дата
В июле 1990 года сине-желтый флаг замайорил над зданием Киевсовета, а 23 августа 1991 года флаг торжественно внесли в сессионный зал Верховной Рады накануне провозглашения независимости Украины.
После 24 августа 1991 года встала задача законодательно закрепить государственные символы независимой Украины. Поэтому 28 января 1992 года парламент принял постановление № 2067-XII О Государственном флаге Украины.
Этот документ юридически утвердил флаг как Государственный Флаг Украины. Постановлением определено, что он представляет собой прямоугольное полотнище из двух равных горизонтальных полос: синяя сверху и желтая снизу.
Соотношение ширины флага к его длине составляет 2:3. Именно это решение закрепило вид и статус флага на государственном уровне.
Особенность даты и разница с 23 августа
День утверждения Государственного Флага Украины не следует путать с Днем Государственного Флага Украины. Это разные даты с разным содержанием.
- 28 января — День утверждения Государственного Флага Украины, дата принятия постановления Верховной Рады.
- 23 августа — День Государственного Флага Украины, официальный государственный праздник.
Традиционно синий и желтый цвета нашего флага связывают с образом синего неба над желтыми пшеничными полями. Такое толкование сформировалось исторически и закрепилось в украинской культуре задолго до официального утверждения флага.
Дата 28 января напоминает нам о моменте, когда один из главных символов государства получил официальный статус в правовом поле. Поэтому именно этот день стал важной вехой в процессе формирования государственных институтов и символов независимой Украины.