Синьо-жовтий прапор супроводжував різні історичні події в Україні, проте свій офіційний статус він отримав уже після проголошення незалежності.

День затвердження Державного Прапора України відзначають 28 січня. Саме цього дня у 1992 році Верховна Рада ухвалила рішення, яким синьо-жовтий прапор було закріплено як державний символ.

День затвердження Державного Прапора України – дата

У липні 1990 року синьо-жовтий стяг замайорів над будівлею Київради, а 23 серпня 1991 року прапор урочисто внесли до сесійної зали Верховної Ради напередодні проголошення незалежності України.

Після 24 серпня 1991 року постало завдання законодавчо закріпити державні символи незалежної України. Тож 28 січня 1992 року парламент ухвалив постанову № 2067-XII Про Державний прапор України.

Цей документ юридично затвердив стяг як Державний Прапор України. Постановою визначено, що він являє собою прямокутне полотнище з двох рівних горизонтальних смуг: синя згори та жовта знизу.

Співвідношення ширини прапора до його довжини становить 2:3. Саме це рішення закріпило вигляд і статус стяга на державному рівні.

Особливість дати та різниця із 23 серпня

День затвердження Державного Прапора України не слід плутати із Днем Державного Прапора України. Це різні дати з різним змістом.

28 січня — День затвердження Державного Прапора України, дата ухвалення постанови Верховної Ради.

Традиційно синій і жовтий кольори нашого стяга пов’язують з образом синього неба над жовтими пшеничними ланами. Таке тлумачення сформувалося історично й закріпилося в українській культурі задовго до офіційного затвердження прапора.

Дата 28 січня нагадує нам про момент, коли один із головних символів держави отримав офіційний статус у правовому полі. Тож саме цей день став важливою віхою у процесі формування державних інститутів і символів незалежної України.

