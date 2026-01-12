Бойцы 2 корпуса Национальной гвардии Украины Хартия установили контроль над зданием городского совета Купянска Харьковской области.

Украинские военные завершают зачистку города от оккупантов. Об этом Хартия сообщила в Telegram вечером 12 января.

Хартия контролирует здание горсовета Купянска

— Хартия установила контроль над зданием городского совета Купянска. Поисково-ударная группировка Хартия и тактическая группировка Купянск завершают зачистку города, который удалось деблокировать во время успешной операции под руководством командования 2 корпуса НГУ, — говорится в сообщении.

Военные разведывательно-ударной группы 4 батальона бригады Хартия установили государственный флаг Украины над зданием мэрии в центре Купянска.

— Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученности командиров и штабов и качественной подготовке подразделений — всему, что мы называем методом Хартии, — можно успешно останавливать и уничтожать врага, — сказал командир корпуса Хартия Игорь Оболенский.

В корпусе показали кадры штурма Купянской мэрии – видео с GoPro бойцов 4 батальона Хартии.

Напомним, 11 января начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что россияне теряют контроль над Купянском Харьковской области.

Поэтому оккупанты не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки.

По словам Трегубова, в Купянске находилось около 80 российских военных. Однако количество оккупантов постепенно уменьшается.