Сретение Господне 2026: теплые поздравления для родных и близких
Сретение Господне — один из двенадцати церковных праздников, который православные верующие ежегодно отмечают 2 февраля.
По библейской традиции, в этот день Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, где его встретил Симеон Богоприемник. Это произошло на 40-й день после Рождества Христова. В народе же Сретение издавна считают днем встречи зимы и весны, что придает празднику особый символизм.
Факты ICTV подготовили поздравления с Сретением Господним — поделитесь ими с родными, друзьями и близкими, чтобы поднять им настроение и напомнить о важности церковных традиций.
Сретение Господне 2026: поздравления в картинках
Сретение Господне 2026: поздравления в стихах и прозе
***
Поздравляю с Сретением Господним! Пусть в этот светлый день в твоем сердце царит покой, а в доме — любовь, согласие и Божья благодать. Желаю тебе и твоей семье крепкого здоровья, мира и удачи во всех делах.
***
Божьей милости желаю
На Господнее Сретение!
Пусть судьба вознаграждает
Вас чудесным настроением,
Верой в лучшее, любовью,
Все надежды исполняя,
Счастьем, радостью, здоровьем,
Жизнь всецело наполняя!
***
С Сретением Господним! Желаю, чтобы свет веры всегда вел тебя по правильному пути, а каждая жизненная встреча была наполнена добром и надеждой. Пусть Господь благословит твою семью, подарит здоровье, мир и силы преодолевать все трудности.
***
Принимайте поздравления,
В день Господнего Сретения!
Веры вам, больших успехов,
В дом — достатка, счастья, смеха!
Теплоты рассветов ясных,
Дней, от радости, прекрасных,
Сил, здоровья, настроения,
И любви для вдохновения!
***
Искренне поздравляю с Сретением Господним! Пусть этот праздник принесет душевное равновесие, тепло в сердце, светлые мысли и изменения к лучшему. Желаю, чтобы ваша жизнь была счастливой и радостной. Пусть Господь оберегает вас всегда и везде.
***
С Сретением Господним!
Пусть Господь дарит нежность и тепло.
Пусть в доме царят щедрость и добро.
Пусть от бед накроет ангела крыло,
Чтобы все плохое навсегда ушло.
Надежда пусть не покидает,
Господь здоровья добавляет!
***