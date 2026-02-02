Сретение Господне — один из двенадцати церковных праздников, который православные верующие ежегодно отмечают 2 февраля.

По библейской традиции, в этот день Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, где его встретил Симеон Богоприемник. Это произошло на 40-й день после Рождества Христова. В народе же Сретение издавна считают днем встречи зимы и весны, что придает празднику особый символизм.

Факты ICTV подготовили поздравления с Сретением Господним — поделитесь ими с родными, друзьями и близкими, чтобы поднять им настроение и напомнить о важности церковных традиций.

Сретение Господне 2026: поздравления в картинках

Сретение Господне 2026: поздравления в стихах и прозе

***

Поздравляю с Сретением Господним! Пусть в этот светлый день в твоем сердце царит покой, а в доме — любовь, согласие и Божья благодать. Желаю тебе и твоей семье крепкого здоровья, мира и удачи во всех делах.

***

Божьей милости желаю

На Господнее Сретение!

Пусть судьба вознаграждает

Вас чудесным настроением,

Верой в лучшее, любовью,

Все надежды исполняя,

Счастьем, радостью, здоровьем,

Жизнь всецело наполняя!

***

С Сретением Господним! Желаю, чтобы свет веры всегда вел тебя по правильному пути, а каждая жизненная встреча была наполнена добром и надеждой. Пусть Господь благословит твою семью, подарит здоровье, мир и силы преодолевать все трудности.

***

Принимайте поздравления,

В день Господнего Сретения!

Веры вам, больших успехов,

В дом — достатка, счастья, смеха!

Теплоты рассветов ясных,

Дней, от радости, прекрасных,

Сил, здоровья, настроения,

И любви для вдохновения!

***

Искренне поздравляю с Сретением Господним! Пусть этот праздник принесет душевное равновесие, тепло в сердце, светлые мысли и изменения к лучшему. Желаю, чтобы ваша жизнь была счастливой и радостной. Пусть Господь оберегает вас всегда и везде.

***

С Сретением Господним!

Пусть Господь дарит нежность и тепло.

Пусть в доме царят щедрость и добро.

Пусть от бед накроет ангела крыло,

Чтобы все плохое навсегда ушло.

Надежда пусть не покидает,

Господь здоровья добавляет!

***

