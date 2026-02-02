Стрітення Господнє 2026: теплі привітання для рідних і близьких
Стрітення Господнє – одне з дванадесятих церковних свят, яке православні віряни щороку відзначають 2 лютого.
За біблійною традицією, цього дня Діва Марія та Йосип принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму, де його зустрів Симеон Богоприємець. Це відбулося на 40-й день після Різдва Христового. У народі ж Стрітення здавна вважають днем зустрічі зими й весни, що надає святу особливого символізму.
Факти ICTV підготували привітання зі Стрітенням Господнім — поділіться ними з рідними, друзями та близькими, щоб підняти їм настрій і нагадати про важливість церковних традицій.
Стрітення Господнє 2026: привітання в картинках
Стрітення Господнє 2026: привітання у віршах та прозі
***
Вітаю зі Стрітенням Господнім! Нехай у цей світлий день у твоєму серці панує спокій, а в домі — любов, злагода та Божа благодать. Бажаю тоб і твоїй сім’ї міцного здоров’я, миру та удачі у всіх справах.
***
У день Стрітення Господнього
Бажаю миру і тепла,
Щоб Божа ласка й благодать
Тебе всюди берегла.
***
Зі Стрітенням Господнім! Бажаю, щоб світло віри завжди вело тебе правильним шляхом, а кожна життєва зустріч була наповнена добром і надією. Нехай Господь благословить твою родину, подарує здоров’я, мир та сили долати всі труднощі.
***
Стрітення Господнє — день надії й світла,
День чистих помислів, думок.
Нехай Господь дарує щастя
На кожен день, на кожен крок.
***
Щиро вітаю зі Стрітенням Господнім! Нехай це свято принесе душевну рівновагу, тепло в серці, світлі думки та зміни на краще. Бажаю, щоб ваше життя було щасливим і радісним. Нехай Господь оберігає вас завжди і всюди.
***
Зі Стрітенням Господнім!
Хай Господь дарує ніжність і тепло.
Хай панують в домі щедрість і добро.
Хай від бід накриє янгола крило,
Щоб усе погане назавжди пішло.
Надія хай не покидає,
Господь здоров’я добавляє!
***