Стрітення Господнє – одне з дванадесятих церковних свят, яке православні віряни щороку відзначають 2 лютого.

За біблійною традицією, цього дня Діва Марія та Йосип принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму, де його зустрів Симеон Богоприємець. Це відбулося на 40-й день після Різдва Христового. У народі ж Стрітення здавна вважають днем зустрічі зими й весни, що надає святу особливого символізму.

Факти ICTV підготували привітання зі Стрітенням Господнім — поділіться ними з рідними, друзями та близькими, щоб підняти їм настрій і нагадати про важливість церковних традицій.

Зараз дивляться

Стрітення Господнє 2026: привітання в картинках

Стрітення Господнє

Стрітення Господнє – привітання

Стрітення Господнє 2026

Стрітення Господнє 2026

Листівки зі святом Стрітення

Листівки зі святом Стрітення

Привітання зі Стрітенням Господнім

Привітання зі Стрітенням Господнім

Картинки зі Стрітення 2026

Картинки зі Стрітенням 2026

Стрітення Господнє 2026: привітання у віршах та прозі

***

Вітаю зі Стрітенням Господнім! Нехай у цей світлий день у твоєму серці панує спокій, а в домі — любов, злагода та Божа благодать. Бажаю тоб і твоїй сім’ї міцного здоров’я, миру та удачі у всіх справах.

***

У день Стрітення Господнього
Бажаю миру і тепла,
Щоб Божа ласка й благодать
Тебе всюди берегла.

***

Зі Стрітенням Господнім! Бажаю, щоб світло віри завжди вело тебе правильним шляхом, а кожна життєва зустріч була наповнена добром і надією. Нехай Господь благословить твою родину, подарує здоров’я, мир та сили долати всі труднощі.

***

Стрітення Господнє — день надії й світла,
День чистих помислів, думок.
Нехай Господь дарує щастя
На кожен день, на кожен крок.

***

Щиро вітаю зі Стрітенням Господнім! Нехай це свято принесе душевну рівновагу, тепло в серці, світлі думки та зміни на краще. Бажаю, щоб ваше життя було щасливим і радісним. Нехай Господь оберігає вас завжди і всюди.

***

Зі Стрітенням Господнім!
Хай Господь дарує ніжність і тепло.
Хай панують в домі щедрість і добро.
Хай від бід накриє янгола крило,
Щоб усе погане назавжди пішло.
Надія хай не покидає,
Господь здоров’я добавляє!

***

Читайте також
Церковний календар на лютий 2026: усі релігійні свята за новим стилем
церковний календар на лютий 2026

Пов'язані теми:

Стрітення ГосподнєЦерковні свята
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.