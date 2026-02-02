Стрітення Господнє – одне з дванадесятих церковних свят, яке православні віряни щороку відзначають 2 лютого.

За біблійною традицією, цього дня Діва Марія та Йосип принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму, де його зустрів Симеон Богоприємець. Це відбулося на 40-й день після Різдва Христового. У народі ж Стрітення здавна вважають днем зустрічі зими й весни, що надає святу особливого символізму.

Факти ICTV підготували привітання зі Стрітенням Господнім — поділіться ними з рідними, друзями та близькими, щоб підняти їм настрій і нагадати про важливість церковних традицій.

Стрітення Господнє 2026: привітання в картинках

Стрітення Господнє 2026: привітання у віршах та прозі

***

Вітаю зі Стрітенням Господнім! Нехай у цей світлий день у твоєму серці панує спокій, а в домі — любов, злагода та Божа благодать. Бажаю тоб і твоїй сім’ї міцного здоров’я, миру та удачі у всіх справах.

***

У день Стрітення Господнього

Бажаю миру і тепла,

Щоб Божа ласка й благодать

Тебе всюди берегла.

***

Зі Стрітенням Господнім! Бажаю, щоб світло віри завжди вело тебе правильним шляхом, а кожна життєва зустріч була наповнена добром і надією. Нехай Господь благословить твою родину, подарує здоров’я, мир та сили долати всі труднощі.

***

Стрітення Господнє — день надії й світла,

День чистих помислів, думок.

Нехай Господь дарує щастя

На кожен день, на кожен крок.

***

Щиро вітаю зі Стрітенням Господнім! Нехай це свято принесе душевну рівновагу, тепло в серці, світлі думки та зміни на краще. Бажаю, щоб ваше життя було щасливим і радісним. Нехай Господь оберігає вас завжди і всюди.

***

Зі Стрітенням Господнім!

Хай Господь дарує ніжність і тепло.

Хай панують в домі щедрість і добро.

Хай від бід накриє янгола крило,

Щоб усе погане назавжди пішло.

Надія хай не покидає,

Господь здоров’я добавляє!

***

