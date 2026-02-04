Сегодня, 4 февраля, в мире отмечают Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями и Международный день человеческого братства.

Также на эту дату приходятся День рождения Facebook, День создания вакуума, День неандертальца и Всемирный день чтения вслух.

По церковному календарю в этот день вспоминают преподобного Исидора Пелусиота и преподобного Николая Студеного.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 4 февраля 2026 года

Церковь чтит память святого преподобного Исидора Пелусиота – христианского монаха, игумена и священника, ученика Иоанна Златоуста.

Исидор родился в богатой семье в египетской Александрии, однако сознательно отказался от мирских благ и поселился в пустыне недалеко от города Пелусий. Там он основал монастырь и стал его игуменом.

Святой оставил после себя многочисленные духовные наставления и несколько тысяч писем, в которых защищал христианскую веру от ересей.

Также в этот день почитают преподобного Николая Студеного. Его считают чудотворцем и заступником в молитвах о здоровье.

Прозвище Студеный связывают с сильными морозами, которые обычно приходились на этот день. В народе 4 февраля также называли Волчьим праздником, связывая его с зимними обычаями диких животных.

Кто празднует день ангела 4 февраля 2026 года

День ангела сегодня отмечают обладатели имен Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, а также обладательницы имен Анна и Екатерина.

В этот день принято поздравлять именинников теплыми словами, желать им здоровья, мира и духовной поддержки их небесных покровителей.

Что нельзя делать 4 февраля 2026 года

Ругаться, конфликтовать, выяснять отношения, поддаваться негативу.

Комплексовать, сомневаться в себе и сдерживать чувства.

Употреблять алкоголь и переедать.

Охотиться – по народным поверьям, это может привести к беде.

Браться за крупные проекты и рискованные решения.

Что можно делать сегодня

Этот день астрологи считают праздничным, наполненным чувствами, энергией, вдохновением и эмоциями.

Это один из лучших дней для помолвки, бракосочетания и знакомств. Рекомендуется делать все, что легко дается, не сдерживать эмоции и быть открытыми к общению.

В сфере бизнеса день благоприятен для презентаций, рекламных кампаний и корпоративных мероприятий. День подходит для стола с блюдами, которые обычно готовят только на праздники. Хорошо употреблять фрукты, особенно виноград, при этом важно соблюдать умеренность.

Луна в знаке Девы способствует ответственности, дисциплине и внимательности. Хорошо выполняются трудоемкие, монотонные дела, требующие точности и сосредоточенности.

Народные приметы на 4 февраля 2026 года

Еловые ветки склонились к земле – к сильному снегопаду или метели.

Еловые ветки стоят ровно – погода будет ясной и спокойной.

Лиственный лес чернеет – к оттепели.

Густой или высокий туман – к потеплению в ближайшее время.

Сильный иней на деревьях – к стабильной холодной погоде.

Снегопад в этот день – признак урожайного года.

