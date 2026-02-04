Сьогодні, 4 лютого, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями та Міжнародний день людського братерства.

Також на цю дату припадають День народження Facebook, День створення вакууму, День неандертальця та Всесвітній день читання вголос.

За церковним календарем цього дня згадують преподобного Ісидора Пелусіота та преподобного Миколу Студеного.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 4 лютого 2026 року

Церква вшановує пам’ять святого преподобного Ісидора Пелусіота – християнського ченця, ігумена та священника, учня Івана Золотоустого.

Ісидор народився у заможній родині в єгипетській Александрії, однак свідомо відмовився від світських благ і оселився у пустелі неподалік міста Пелусій. Там він заснував монастир і став його ігуменом.

Святий залишив по собі численні духовні повчання та кілька тисяч листів, у яких захищав християнську віру від єресей.

Також цього дня вшановують преподобного Миколу Студеного. Його вважають чудотворцем і заступником у молитвах за здоров’я.

Прізвисько Студений пов’язують із сильними морозами, які зазвичай припадали на цей день. У народі 4 лютого також називали Вовчим святом, пов’язуючи його з зимовими звичаями диких тварин.

Хто святкує день ангела 4 лютого 2026 року

День ангела сьогодні відзначають власники імен Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, а також власниці імен Ганна та Катерина.

У цей день заведено вітати іменинників теплими словами, бажати їм здоров’я, миру й духовної підтримки їхніх небесних покровителів.

Що не можна робити 4 лютого 2026 року

Лаятися, конфліктувати, з’ясовувати стосунки, піддаватися негативу.

Комплексувати, сумніватися у собі та стримувати почуття.

Вживати алкоголь і переїдати.

Полювати – за народними віруваннями, це може призвести до біди

Братися за великі проєкти та ризиковані рішення.

Що можна робити сьогодні

Цей день астрологи вважають святковим, наповненим почуттями, енергією, натхненням та емоціями.

Це один із найкращих днів для заручин, одруження та знайомств. Рекомендується робити все, що легко дається, не стримувати емоцій і бути відкритими до спілкування.

У сфері бізнесу день сприятливий для презентацій, рекламних кампаній та корпоративних заходів. День підходить для столу зі стравами, які зазвичай готують лише на свята. Добре вживати фрукти, особливо виноград, водночас важливо дотримуватися поміркованості.

Місяць у знаку Діви сприяє відповідальності, дисципліні та уважності. Добре виконуються трудомісткі, монотонні справи, які потребують точності та зосередженості.

Народні прикмети на 4 лютого 2026 року

Ялинові гілки схилилися до землі – до сильного снігопаду або хуртовини.

Ялинові гілки стоять рівно – погода буде ясною і спокійною.

Листяний ліс чорніє – до відлиги.

Густий або високий туман – до потепління найближчим часом.

Сильний іній на деревах – до стабільної холодної погоди.

Снігопад цього дня – ознака врожайного року.

