Сегодня, 8 февраля, в мире отмечают Неделю аутизма, которую также называют Международным днем молитвы за людей с РАС.

Кроме того, на эту дату приходится Всемирный день брака, День оперы и Международный день шотландского виски.

По церковному календарю в этот день чтят память святого пророка Захария Серповидца — в народе этот праздник известен как Захаров день.

Какой сегодня церковный праздник — 8 февраля 2026 года

Ежегодно 8 февраля по новолианскому календарю верующие чтят память святого пророка Захария Серповидца.

Он происходил из священнического рода Левия и с юных лет служил пророком. Прозвище Серповидец Захарий получил после видения во сне свитка, имевшего форму серпа.

В народной традиции 21 февраля известен как Захариев день. В этот день особое внимание уделяли серпам: их чистили, точили и поливали святой водой.

Верили, что пророк благословит орудия труда и поможет в работе тем, кто проявляет усердие и заботится о своем инструменте.

Кто празднует день ангела 8 февраля 2026 года

8 февраля именины празднуют Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан и Федор.

В этот день принято поздравлять именинников и желать им здоровья, мира и благополучия.

Что нельзя делать 8 февраля 2026 года

Поддаваться резким эмоциональным импульсам и действовать на волне раздражения или напряжения.

Принимать судьбоносные решения и резко менять ход событий в жизни.

Провоцировать конфликты, выяснять отношения, втягиваться в ссоры.

Злоупотреблять алкоголем и сладостями.

Перегружать себя психологически и игнорировать потребность во внутреннем балансе.

Что можно делать сегодня

День благоприятен для коллективных действий, совместных мероприятий, собраний, празднований и командной работы — энергия дня усиливает единство и взаимодействие.

Это период глубокого духовного преображения, когда легко увидеть события жизни с высоты и переосмыслить свой путь. День хорошо подходит для медитаций, внутреннего созерцания, духовных практик и самопознания.

Также это время считается одним из лучших для активных шагов в карьере и бизнесе: постановки целей, выбора профессионального направления, старта новых дел или перехода на другую работу. Все начатое сегодня имеет потенциал для успешного развития.

Полезно больше времени проводить на свежем воздухе, заряжаться энергией движения и природы. Физические нагрузки в этот день переносятся легко, а стрижка, по поверьям, привлекает красоту и удачу.

Народные приметы на 8 февраля 2026 года

Гуси купаются в снегу — к потеплению.

Беспокойное поведение домашних животных — к непогоде или снегопаду.

Громкое пение синиц утром — к изменению погоды.

Ясный и спокойный день — к ровной и мягкой весне.

Сильный ветер на Захариев день — к переменчивой погоде в ближайшее время.

