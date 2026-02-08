Сьогодні, 8 лютого, у світі відзначають Неділю аутизму, що також називають Міжнародним днем молитви за людей з РАС.

Крім того, на цю дату припадають Всесвітній день шлюбу, День опери та Міжнародний день шотландського віскі.

За церковним календарем цього дня вшановують пам’ять святого пророка Захарія Серповидця — у народі це свято відоме як Захарів день.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 8 лютого 2026 року

Щорічно 8 лютого за новоюліанським календарем віряни вшановують пам’ять святого пророка Захарія Серповидця.

Він походив зі священицького роду Левія та з юних років служив пророком. Прізвисько Серповидець Захарій отримав після видіння уві сні свитка, що мав форму серпа.

У народній традиції 21 лютого відомий як Захаріїв день. Цього дня особливу увагу приділяли серпам: їх чистили, точили та поливали свяченою водою.

Вірили, що пророк благословить знаряддя праці й допоможе в роботі тим, хто проявляє старанність і дбає про свій інструмент.

Хто святкує день ангела 8 лютого 2026 року

8 лютого іменини святкують Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан та Федір.

У цей день заведено вітати іменинників та зичити їм здоров’я, миру й добробуту.

Що не можна робити 8 лютого 2026 року

Піддаватися різким емоційним імпульсам і діяти на хвилі роздратування чи напруження.

Ухвалювати доленосні рішення та різко змінювати хід подій у житті.

Провокувати конфлікти, з’ясовувати стосунки, втягуватися у сварки.

Зловживати алкоголем і солодощами.

Перевантажувати себе психологічно та ігнорувати потребу у внутрішньому балансі.

Що можна робити сьогодні

День сприятливий для колективних дій, спільних заходів, зборів, святкувань і командної роботи — енергія дня підсилює єдність і взаємодію.

Це період глибокого духовного перетворення, коли легко побачити події життя з висоти та переосмислити власний шлях. День добре підходить для медитацій, внутрішнього споглядання, духовних практик і самопізнання.

Також цей час вважається одним із найкращих для активних кроків у кар’єрі та бізнесі: постановки цілей, вибору професійного напряму, старту нових справ або переходу на іншу роботу. Усе розпочате сьогодні має потенціал для успішного розвитку.

Корисно більше часу проводити на свіжому повітрі, заряджатися енергією руху та природи. Фізичні навантаження цього дня переносяться легко, а стрижка, за повір’ями, приваблює красу й добру долю.

Народні прикмети на 8 лютого 2026 року

Гуси купаються в снігу — до потепління.

Неспокійна поведінка домашніх тварин — до негоди або снігопаду.

Гучний спів синиць зранку — до зміни погоди.

Ясний і спокійний день — до рівної та лагідної весни.

Сильний вітер на Захаріїв день — до мінливої погоди найближчим часом.

