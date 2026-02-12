Какой праздник 12 февраля 2026 и почему ворона прячет клюв под крыло
Сегодня, 12 февраля, в мире отмечают День сексуального и репродуктивного здоровья, напоминающий о важности ответственного отношения к собственному телу и доступу к медицинским знаниям.
На эту же дату приходится Международный день брачных агентств — относительно молодой праздник, посвященный сфере знакомств и построению семейных отношений.
Также 12 февраля отмечают Международный день против использования детей-солдат, известный как День Красной Руки. Дата призвана привлечь внимание к проблеме вовлечения детей в вооруженные конфликты и необходимости защиты их прав.
Кроме того, 12 февраля отмечают День Дарвина, или Международный день науки и гуманизма, посвященный развитию научного мышления и гуманистических ценностей.
По церковному календарю в этот день чтят память святого Мелетия, архиепископа Антиохийского.
Факты ICTV собрали все главные сведения об этой дате — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник — 12 февраля 2026 года
По церковному календарю 12 февраля чтят память святого Мелетия Антиохийского — архиепископа и аскета, который всю жизнь посвятил служению Богу. Он родился в армянском городе Мелитине, был епископом Севастии, а с 361 года — Антиохийским патриархом.
Святой Мелетий трижды подвергался ссылке за верность христианскому учению и последовательную борьбу с арианской ересью.
Именно он созвал Антиохийский собор, на котором была подтверждена вера в Божественную природу Иисуса Христа. Умер Мелетий в 381 году в Константинополе во время Синода восточных епископов, председателем которого он был избран.
Кто празднует день ангела 12 февраля 2026 года
Именины 12 февраля отмечают Антон, Евгений, Алексей и Мария. В день ангела принято молиться своему небесному покровителю, благодарить за защиту и поддержку и просить духовной силы и мудрости.
Что нельзя делать 12 февраля 2026 года
- Заниматься рукоделием и мелкой монотонной работой, чтобы не ухудшилось зрение.
- Игнорировать физическую активность и “гасить” энергию пассивностью
- Перегружать себя силой, работать на пределе истощения.
- Навязывать советы и наставления, если о них не просят.
Что можно делать сегодня
12 февраля — день, полный энергии, которой важно дать выход — как через физическую активность, так и через интеллектуальную работу и эмоциональную вовлеченность.
Благоприятное время для старта долгосрочных проектов или возвращения к делам, которые долго откладывались. День подходит для спортивных достижений и личных рекордов, но без чрезмерного давления на себя.
Полезно увеличить питание — организму нужна дополнительная энергия. Также день считается благоприятным для близости и гармоничных отношений.
Астрологи отмечают, что это период стремления к порядку, стабильности и структуре. Хорошо учиться, делиться знаниями, консультироваться с наставниками или самому выступать в роли учителя — но только тогда, когда вас об этом просят.
Народные приметы на 12 февраля 2026 года
- Иней на деревьях — к морозной погоде.
- Туман — к оттепели.
- Ворона прячет клюв под крыло — похолодает.
- Красноватая Луна — к сильному ветру.
- Северный ветер — к заморозкам, южный — к потеплению.
- Тает снег в этот день — к удачной рыбалке летом.