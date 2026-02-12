Сегодня, 12 февраля, в мире отмечают День сексуального и репродуктивного здоровья, напоминающий о важности ответственного отношения к собственному телу и доступу к медицинским знаниям.

На эту же дату приходится Международный день брачных агентств — относительно молодой праздник, посвященный сфере знакомств и построению семейных отношений.

Также 12 февраля отмечают Международный день против использования детей-солдат, известный как День Красной Руки. Дата призвана привлечь внимание к проблеме вовлечения детей в вооруженные конфликты и необходимости защиты их прав.

Сейчас смотрят

Кроме того, 12 февраля отмечают День Дарвина, или Международный день науки и гуманизма, посвященный развитию научного мышления и гуманистических ценностей.

По церковному календарю в этот день чтят память святого Мелетия, архиепископа Антиохийского.

Факты ICTV собрали все главные сведения об этой дате — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 12 февраля 2026 года

По церковному календарю 12 февраля чтят память святого Мелетия Антиохийского — архиепископа и аскета, который всю жизнь посвятил служению Богу. Он родился в армянском городе Мелитине, был епископом Севастии, а с 361 года — Антиохийским патриархом.

Святой Мелетий трижды подвергался ссылке за верность христианскому учению и последовательную борьбу с арианской ересью.

Именно он созвал Антиохийский собор, на котором была подтверждена вера в Божественную природу Иисуса Христа. Умер Мелетий в 381 году в Константинополе во время Синода восточных епископов, председателем которого он был избран.

Кто празднует день ангела 12 февраля 2026 года

Именины 12 февраля отмечают Антон, Евгений, Алексей и Мария. В день ангела принято молиться своему небесному покровителю, благодарить за защиту и поддержку и просить духовной силы и мудрости.

Что нельзя делать 12 февраля 2026 года

Заниматься рукоделием и мелкой монотонной работой, чтобы не ухудшилось зрение.

Игнорировать физическую активность и “гасить” энергию пассивностью

Перегружать себя силой, работать на пределе истощения.

Навязывать советы и наставления, если о них не просят.

Что можно делать сегодня

12 февраля — день, полный энергии, которой важно дать выход — как через физическую активность, так и через интеллектуальную работу и эмоциональную вовлеченность.

Благоприятное время для старта долгосрочных проектов или возвращения к делам, которые долго откладывались. День подходит для спортивных достижений и личных рекордов, но без чрезмерного давления на себя.

Полезно увеличить питание — организму нужна дополнительная энергия. Также день считается благоприятным для близости и гармоничных отношений.

Астрологи отмечают, что это период стремления к порядку, стабильности и структуре. Хорошо учиться, делиться знаниями, консультироваться с наставниками или самому выступать в роли учителя — но только тогда, когда вас об этом просят.

Народные приметы на 12 февраля 2026 года

Иней на деревьях — к морозной погоде.

Туман — к оттепели.

Ворона прячет клюв под крыло — похолодает.

Красноватая Луна — к сильному ветру.

Северный ветер — к заморозкам, южный — к потеплению.

Тает снег в этот день — к удачной рыбалке летом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.