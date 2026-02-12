Сьогодні, 12 лютого, у світі відзначають День сексуального і репродуктивного здоров’я, що нагадує про важливість відповідального ставлення до власного тіла та доступу до медичних знань.

На цю ж дату припадає Міжнародний день шлюбних агентств — відносно молоде свято, присвячене сфері знайомств і побудови сімейних стосунків.

Також 12 лютого відзначають Міжнародний день проти використання дітей-солдатів, відомий як День Червоної Руки. Дата покликана привернути увагу до проблеми залучення дітей до збройних конфліктів і необхідності захисту їхніх прав.

Крім того, 12 лютого відзначають День Дарвіна, або Міжнародний день науки і гуманізму, присвячений розвитку наукового мислення та гуманістичних цінностей.

За церковним календарем цього дня вшановують пам’ять святого Мелетія, архієпископа Антіохійського.

Факти ICTV зібрали всі головні відомості про цю дату — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 12 лютого 2026 року

За церковним календарем 12 лютого вшановують пам’ять святого Мелетія Антіохійського — архієпископа й аскета, який усе життя присвятив служінню Богові. Він народився у вірменському місті Мелітині, був єпископом Севастії, а з 361 року — Антіохійським патріархом.

Святий Мелетій тричі зазнавав заслання за вірність християнському вченню та послідовну боротьбу з аріанською єрессю.

Саме він скликав Антіохійський собор, на якому було підтверджено віру в Божественну природу Ісуса Христа. Помер Мелетій у 381 році в Константинополі під час Синоду східних єпископів, головою якого його було обрано.

Хто святкує день ангела 12 лютого 2026 року

Іменини 12 лютого відзначають Антон, Євген, Олексій та Марія. У день ангела заведено молитися своєму небесному покровителю, дякувати за захист і підтримку та просити духовної сили й мудрості.

Що не можна робити 12 лютого 2026 року

Займатися рукоділлям та дрібною монотонною роботою, аби не погіршився зір.

Ігнорувати фізичну активність і “гасити” енергію пасивністю

Перевантажувати себе силоміць, працювати на межі виснаження.

Нав’язувати поради та повчання, якщо про них не просять

Що можна робити сьогодні

12 лютого — день сповнений енергії, якій важливо дати вихід — як через фізичну активність, так і через інтелектуальну роботу та емоційну залученість.

Сприятливий час для старту довгострокових проєктів або повернення до справ, які довго відкладалися. День підходить для спортивних досягнень і особистих рекордів, але без надмірного тиску на себе.

Корисно збільшити харчування — організму потрібна додаткова енергія. Також день вважається сприятливим для близькості та гармонійних стосунків.

Астрологи зазначають, що це період прагнення до порядку, стабільності й структури. Добре навчатися, ділитися знаннями, консультуватися з наставниками або самому виступати в ролі вчителя — але лише тоді, коли вас про це просять.

Народні прикмети на 12 лютого 2026 року

Іній на деревах — до морозної погоди.

Туман — до відлиги.

Ворона ховає дзьоб під крило — похолодає.

Червонястий Місяць — до сильного вітру.

Північний вітер — до заморозків, південний — до потепління.

Тане сніг цього дня — до вдалої риболовлі влітку.

