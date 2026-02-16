Масленица в Украине — это гораздо больше, чем просто период, когда пекут блины. Это особый рубеж в народном календаре, граница между зимним покоем и весенним пробуждением, между сытым временем и сдержанностью Великого поста.

Когда начинается Масленица в 2026 году, читайте в нашем материале.

Масленица 2026: дата начала и окончания

В 2026 году праздничный период приходится на неделю с 16 по 22 февраля. Уже со следующего дня, 23 февраля, когда заканчивается Масленица, начинается Великий пост. Поэтому праздник становится последним временем щедрых застолий, семейных встреч и внутреннего примирения перед периодом воздержания.

Сейчас смотрят

Масленица 2026: история праздника

История этого праздника уходит корнями в дохристианские времена. У древних славян он был частью весеннего обрядового цикла, когда люди пытались “разбудить” землю после зимы, привлечь тепло и обеспечить будущий урожай.

Центральным символом было солнце, а его образ отражался в форме обрядового блюда, а именно круглого, румяного блина, который олицетворял свет, тепло и непрерывность жизни.

Весна для предков была началом нового годового круга, поэтому этот период воспринимали как обновление природы, хозяйства и человеческих отношений.

Но с приходом христианства традиция не исчезла, а трансформировалась. Ее вписали в церковный календарь как Сырную неделю — последнюю перед постом. В это время уже отказывались от мяса, однако молочные продукты, сыр и масло оставались разрешенными.

Именно отсюда и пошло название праздника, связанное с маслом и молочной пищей. Так древний земледельческий обряд соединился с христианской подготовкой к духовному очищению.

Масленица: украинские традиции

В Украине праздник имеет еще одно название — Колодий, и оно связано с уникальными обычаями. Особым был обряд “колодки”, когда неженатым парням и незамужним девушкам в шутку привязывали небольшой кусочек дерева.

Это было не столько наказанием, сколько напоминанием о важности брака, продолжения рода и семейного согласия.

От “колодки” можно было откупиться угощением или подарком, что превращало обряд в веселую игру. Община таким образом поддерживала идею семьи как основы жизни. Образ Колодия связывали с примирением, восстановлением сил и весенней энергией, возвращающейся вместе с солнцем.

Сколько дней длится Масленица: гид по дням

Первый день Масленицы — понедельник и начало празднований. Люди занимались подготовкой продуктов для застолья, пекли первые блины, ходили в гости и запускали обрядовые действа с Колодием.

Вторник — Заигрывание. Время знакомств и шуток, когда молодежь собиралась вместе, присматривалась друг к другу, организовывали театральные представления, конкурсы и катание на санках. Вечером происходило формирование пар.

Среда — Ласунка. В это время проводили семейные угощения, тещи угощали зятьев блинами, укрепляя отношения. Происходили также встречи с другими родственниками и знакомыми.

Четверг — Разгуляй. Самый веселый день недели. Народные гуляния, игры, конкурсы и песнопения. Щедро накрывали столы, а работу откладывали.

Пятница — Тещины вечерницы. Теща приходила к зятю с подругами, а он угощал гостей собственными вкусностями.

Суббота — Посиделки золовки. Молодая невестка принимала родственников мужа, показывала гостеприимство и умение угощать блинами и другими блюдами.

Воскресенье — Прощенная. Кульминация праздника. Люди просили прощения друг у друга. Вечером собирались на главной площади для завершения гуляний, а в отдельных городах проводили обряд сжигания символического чучела.

Масленица: приметы

Главным блюдом оставались блины с творогом, маслом, медом или сметаной. Готовили вареники с творогом или творогом и картошкой, подавали рыбные блюда, варили капусняк или борщ с рыбой. Такая еда символизировала достаток в доме на весь год. С этой неделей связано много примет.

Масленица 2026, приметы:

Если Масленица была морозной, ждали ранней и теплой весны.

Солнечные дни обещали хороший урожай летом.

Верили, что чем больше гостей в доме, тем больше счастья в семье, а щедрость хозяев вернется сторицей.

Особое значение имело примирение в последний день. Поэтому, когда Масленица в 2026 году заканчивается, нужно просить прощения, оставляя неурядицы в прошлом.

Что касается сжигания чучела зимы, этот обычай более характерен для россиян. А вот во время Масленицы в Украине характерными были именно обряды Колодия, сосредоточенные на семье, браке и согласии.

Современные общины иногда сочетают различные элементы, но первоначальный украинский акцент был скорее на восстановлении гармонии между людьми, чем на символическом “уничтожении” зимы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.