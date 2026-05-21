Ирина Гамалий, редактор сайта
Взрывы в Киеве 21 мая: что известно
Взрывы в Киеве прогремели днем в четверг, 21 мая. Силы ПВО ведут огонь по российским дронам.
Об этом заявил городской глава Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 21 мая: какие последствия
— В столице силы ПВО ведут огонь по вражеским БПЛА. Оставайтесь в укрытиях, — предупредил он.
Перед этим о движении вражеских беспилотников в направлении Броваров предупредили в Воздушных силах ВСУ.
Напомним, в воскресенье, 17 мая, в Киеве прогремели взрывы. Россияне атаковали столицу с помощью беспилотников.
По информации Кличко, в столице работали силы ПВО. Информации о попаданиях и пострадавших нет.
В результате массированной атаки РФ 13-14 мая в Дарницком районе Киева погибли 24 человека, среди них – трое детей.
Россияне поразили ракетой жилой дом, был разрушен целый подъезд.
