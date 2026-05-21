С наступлением тепла резко выросло количество детских травм, связанных с использованием электросамокатов, мотоциклов и велосипедов.

Электросамокаты стали одной из основных причин госпитализации несовершеннолетних, сообщили в Национальной детской специализированной больнице Охматдет.

Дети все чаще получают травмы во время катания на самокатах

До 30% всех обращений в отделение экстренной медицинской помощи и травмпункт НДСБ Охматдет составляют дети с тяжелыми повреждениями.

Медики уже зафиксировали первый летальный случай.

Врачи отмечают, что скорость, которую развивает этот вид транспорта, превращает любое падение в так называемую высокоэнергетическую травму.

— Организм ребенка физиологически не приспособлен к таким нагрузкам и механизмам удара. Поэтому даже на первый взгляд “обычное” падение на скорости может привести к тяжелым повреждениям: переломам, черепно-мозговым травмам, повреждениям позвоночника и внутренних органов, – объясняет заведующий травмпунктом Охматдета Александр Мухопад.

Чаще всего медики фиксируют не только ушибы или переломы конечностей, а именно сочетанные травмы. Они требуют сложных многочасовых операций и длительной реабилитации, которая может длиться месяцами.

По словам заведующего отделением Emergency Сергея Клименко, ежедневно в больницу поступают тяжелые пациенты, которым требуется срочное хирургическое вмешательство.

Наибольшую угрозу для жизни представляют:

тяжелые черепно-мозговые повреждения;

внутричерепные кровоизлияния;

травмы грудной клетки и органов брюшной полости;

множественные переломы со смещениями и открытые раны.

Основной причиной таких трагедий врачи называют полное пренебрежение правилами безопасности. Большинство детей и подростков катаются без шлемов, наколенников и другого защитного снаряжения.

Кроме того, несовершеннолетние часто ездят на одном самокате вдвоем или даже втроем, выезжают на проезжую часть и не знают базовых правил дорожного движения.

В Охматдете подчеркивают, что из-за отсутствия законодательного регулирования передвижения на электросамокатах и другом микротранспорте вся ответственность возлагается на родителей.

Усиленный контроль за досугом детей и использование защитного шлема могут предотвратить трагедии, ведь одна неосторожная поездка способна навсегда изменить или искалечить жизнь.

Смертельное ДТП с участием самоката: что известно

Полицейские Киевской области расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Фастовском районе, в котором погиб ребенок.

3 мая на улице Чумацкой в селе Гатное произошло ДТП с участием автомобиля и электросамоката.

37-летний водитель автомобиля Peugeot, двигаясь по главной дороге, на перекрестке с улицей Трояндовая, которая является второстепенной, совершил столкновение с электросамокатом, на котором находились двое малолетних.

В результате ДТП 10-летний мальчик погиб на месте происшествия, а 8-летний пострадавший получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

