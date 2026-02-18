Сегодня, 18 февраля, в мире отмечают День Плутона — дату, посвященную одной из самых загадочных планет Солнечной системы и интересу человечества к исследованию космоса.

На эту же дату приходится Международный день батарейки, приуроченный к дню рождения Алессандро Вольта — изобретателя первой электрической батареи, созданной в 1800 году.

Также 18 февраля отмечают День благодарности большому пальцу. Этот необычный праздник призван напомнить о важной роли большого пальца в повседневной жизни человека — от мелкой моторики до сложных движений.

По церковному календарю в этот день почитают память святителя Агапита, епископа Синадского, а также святителя Флавиана, патриарха Константинопольского.

Факты ICTV собрали все главные сведения об этой дате — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 18 февраля 2026 года

В этот день 18 февраля почитают память святителя Агапита, епископа Синадского — христианского пастыря IV века, прославившегося благочестивой жизнью, милосердием и даром исцеления. Его почитают как ревностного защитника православной веры и духовного наставника паствы.

Также в этот день вспоминают святителя Флавиана, патриарха Константинопольского. Он возглавлял Константинопольскую церковь в V веке и отстаивал православное учение во время острых богословских споров своего времени, за что подвергся преследованиям.

Кто празднует день ангела 18 февраля 2026 года

18 февраля именины отмечают Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев и Павел.

В этот день обладателей этих имен традиционно поздравляют близкие с днем ангела, желая крепкого здоровья, духовной силы и заступничества небесного покровителя.

Что нельзя делать 18 февраля 2026 года

Ссориться, выяснять отношения и провоцировать конфликты.

Начинать новые важные дела или крупные проекты.

Проводить серьезные финансовые операции или заключать рискованные сделки.

Употреблять алкоголь.

Подвергать организм большим физическим нагрузкам.

Переедать, употреблять тяжелую и жирную пищу.

Заниматься рукоделием — шить, вязать или прясть.

Что можно делать сегодня

Это светлый и чистый период, который больше подходит для планирования, чем для активных действий. Хорошо составлять планы на следующий месяц, формировать творческие замыслы и проекты на будущее.

Благоприятно провести день в спокойствии, по возможности — в одиночестве или в тишине. Полезно посидеть у свечи или камина, заняться внутренней работой — проанализировать собственные страхи, комплексы, старые переживания. Это хороший момент для очищения мыслей и коррекции подсознательных установок.

Луна в знаке Рыбы усиливает интуицию, мечтательность и романтичность. В такие дни обостряется чувствительность к искусству — хорошо посетить выставку, музей, театр или посвятить время серьезной литературе или музыке. Душа стремится к глубине и эстетическим переживаниям.

Народные приметы на 18 февраля 2026 года

Если иней на деревьях — морозы еще будут держаться.

Ясная звездная ночь предвещает похолодание.

Снег тает — весна будет теплой.

Южный ветер — к быстрому потеплению.

Птицы прячут клювы под крыло — к морозу.

