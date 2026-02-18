Сьогодні, 18 лютого, у світі відзначають День Плутона — дату, присвячену одній із найзагадковіших планет Сонячної системи та інтересу людства до дослідження космосу.

На цю ж дату припадає Міжнародний день батарейки, приурочений до дня народження Алессандро Вольта – винахідника першої електричної батареї, створеної у 1800 році.

Також 18 лютого відзначають День вдячності великому пальцю. Це незвичне свято покликане нагадати про важливу роль великого пальця в повсякденному житті людини — від дрібної моторики до складних рухів.

За церковним календарем цього дня вшановують пам’ять святителя Агапіта, єпископа Синадського, а також святителя Флавіана, патріарха Константинопольського.

Факти ICTV зібрали всі головні відомості про цю дату — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 18 лютого 2026 року

Цього дня 18 лютого вшановують пам’ять святителя Агапіта, єпископа Синадського — християнського пастиря IV століття, який прославився благочестивим життям, милосердям та даром зцілення. Його шанують як ревного захисника православної віри та духовного наставника пастви.

Також цього дня згадують святителя Флавіана, патріарха Константинопольського. Він очолював Константинопольську церкву у V столітті та відстоював православне вчення під час гострих богословських суперечок свого часу, за що зазнав переслідувань.

Хто святкує день ангела 18 лютого 2026 року

18 лютого іменини відзначають Василь, Віктор, Володимир, Кузьма, Лев та Павло.

Цього дня власників цих імен традиційно вітають бизьких із днем ангела, бажаючи міцного здоров’я, духовної сили та заступництва небесного покровителя.

Що не можна робити 18 лютого 2026 року

Сваритися, з’ясовувати стосунки та провокувати конфлікти.

Починати нові важливі справи або великі проєкти.

Проводити серйозні фінансові операції чи укладати ризиковані угоди.

Вживати алкоголь.

Давати організму великі фізичні навантаження.

Переїдати, вживати важку та жирну їжу.

Займатися рукоділлям — шити, в’язати чи прясти.

Що можна робити сьогодні

Це світлий і чистий період, який більше підходить для планування, ніж для активних дій. Добре складати плани на наступний місяць, формувати творчі задуми та проєкти на майбутнє.

Сприятливо провести день у спокої, по можливості — на самоті або в тиші. Корисно посидіти біля свічки чи каміна, зайнятися внутрішньою роботою — проаналізувати власні страхи, комплекси, старі переживання. Це гарний момент для очищення думок і корекції підсвідомих установок.

Місяць у знаку Риби посилює інтуїцію, мрійливість і романтичність. У такі дні загострюється чутливість до мистецтва — добре відвідати виставку, музей, театр або присвятити час серйозній літературі чи музиці. Душа прагне глибини та естетичних переживань.

Народні прикмети на 18 лютого 2026 року

Якщо іній на деревах — морози ще триматимуться.

Ясна зоряна ніч віщує похолодання.

Сніг тане — весна буде теплою.

Південний вітер — до швидкого потепління.

Птахи ховають дзьоби під крило — до морозу.

