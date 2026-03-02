Какой праздник 2 марта 2026 года и за что нельзя браться без нужды
Сегодня, 2 марта, в мире отмечают Всемирный день психического здоровья подростков, Всемирный день тенниса, Международный день спасения кошек и День рождения компакт-диска.
По церковному календарю в этот день почитают память священномученика Феодота. Также начинается Вторая седмица Великого поста.
Факты ICTV собрали главные сведения об этой дате – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 2 марта 2026 года
- Кто празднует день ангела 2 марта 2026 года
- Что нельзя делать 2 марта 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 2 марта 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 2 марта 2026 года
На этот день приходится начало Второй седмицы Великого поста. Вторая неделя поста продлится до 8 марта.
Во время второй седмицы верующие особенно сосредотачиваются на духовной работе над собой, искренней молитве и милосердии.
Суббота второй седмицы является поминальным днем, когда вспоминают усопших родственников. В течение недели советуют помогать нуждающимся, не отказывать в поддержке и проявлять милосердие.
Также 2 марта почитают священномученика Феодота, епископа Киренейского.
Он родился в христианской семье, получил образование и с юности посвятил себя служению Богу. Феодот проповедовал христианство, обращал людей в веру и за свою деятельность подвергся преследованиям и страданиям.
Кто празднует день ангела 2 марта 2026 года
По новому церковному календарю 2 марта именины отмечают Арсений, Богдан, Иосиф, Николай и Савва.
Не забудьте поздравить родных и близких с днем ангела.
Что нельзя делать 2 марта 2026 года
- Ссориться и выяснять отношения.
- Браться за тяжелую физическую работу без необходимости.
- Отправляться в дальний путь.
- Желать зла другим или держать обиды.
Что можно делать сегодня
Этот день стоит посвятить молитве, духовному очищению и примирению с близкими.
Благоприятно просить прощения, налаживать отношения, заниматься добрыми делами и помогать тем, кто в этом нуждается.
День подходит для спокойной работы, планирования будущих дел и внутренней работы над собой.
Народные приметы на 2 марта 2026 года
- Сильный ветер – к непогоде.
- Южный ветер – к потеплению.
- Пушистые облака – к дождю.
- Если собака воет – ждите изменения погоды.