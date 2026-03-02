Сегодня, 2 марта, в мире отмечают Всемирный день психического здоровья подростков, Всемирный день тенниса, Международный день спасения кошек и День рождения компакт-диска.

По церковному календарю в этот день почитают память священномученика Феодота. Также начинается Вторая седмица Великого поста.

какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 2 марта 2026 года

На этот день приходится начало Второй седмицы Великого поста. Вторая неделя поста продлится до 8 марта.

Во время второй седмицы верующие особенно сосредотачиваются на духовной работе над собой, искренней молитве и милосердии.

Суббота второй седмицы является поминальным днем, когда вспоминают усопших родственников. В течение недели советуют помогать нуждающимся, не отказывать в поддержке и проявлять милосердие.

Также 2 марта почитают священномученика Феодота, епископа Киренейского.

Он родился в христианской семье, получил образование и с юности посвятил себя служению Богу. Феодот проповедовал христианство, обращал людей в веру и за свою деятельность подвергся преследованиям и страданиям.

Кто празднует день ангела 2 марта 2026 года

По новому церковному календарю 2 марта именины отмечают Арсений, Богдан, Иосиф, Николай и Савва.

Не забудьте поздравить родных и близких с днем ангела.

Что нельзя делать 2 марта 2026 года

Ссориться и выяснять отношения.

Браться за тяжелую физическую работу без необходимости.

Отправляться в дальний путь.

Желать зла другим или держать обиды.

Что можно делать сегодня

Этот день стоит посвятить молитве, духовному очищению и примирению с близкими.

Благоприятно просить прощения, налаживать отношения, заниматься добрыми делами и помогать тем, кто в этом нуждается.

День подходит для спокойной работы, планирования будущих дел и внутренней работы над собой.

Народные приметы на 2 марта 2026 года

Сильный ветер – к непогоде.

Южный ветер – к потеплению.

Пушистые облака – к дождю.

Если собака воет – ждите изменения погоды.

