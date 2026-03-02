Сьогодні, 2 березня, у світі відзначають Всесвітній день психічного здоров’я підлітків, Всесвітній день тенісу, Міжнародний день порятунку котів та День народження компакт-диска.

За церковним календарем цього дня вшановують пам’ять священномученика Феодота. Також розпочинається друга седмиця Великого посту.

Факти ICTV зібрали головні відомості про цю дату – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 2 березня 2026 року

На це день припадає початок Другої седмиці Великого посту. Другий тиждень постування триватиме до 8 березня.

Під час другої седмиці віряни особливо зосереджуються на духовній роботі над собою, щирій молитві та милосерді.

Субота другої седмиці є поминальним днем, коли згадують спочилих родичів. Упродовж тижня радять допомагати нужденним, не відмовляти в підтримці та проявляти милосердя.

Також 2 березня вшановують священномученика Феодота, єпископа Киренейського.

Він народився у християнській родині, здобув освіту та з юності присвятив себе служінню Богові. Феодот проповідував християнство, навертав людей до віри та за свою діяльність зазнав переслідувань і страждань.

Хто святкує день ангела 2 березня 2026 року

За новим церковним календарем 2 березня іменини відзначають Арсеній, Богдан, Йосип, Микола та Сава.

Не забудьте привітати рідних і близьких із днем ангела.

Що не можна робити 2 березня 2026 року

Сваритися та з’ясовувати стосунки.

Братися за важку фізичну роботу без потреби.

Вирушати в далеку дорогу.

Бажати зла іншим або тримати образи.

Що можна робити сьогодні

Цей день варто присвятити молитві, духовному очищенню та примиренню з близькими.

Сприятливо просити вибачення, налагоджувати стосунки, займатися добрими справами та допомагати тим, хто цього потребує.

День підходить для спокійної праці, планування майбутніх справ і внутрішньої роботи над собою.

Народні прикмети на 2 березня 2026 року

Сильний вітер – до негоди.

Південний вітер – до потепління.

Пухнасті хмари – до дощу.

Якщо собака виє – чекайте зміни погоди.

