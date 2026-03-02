Яке свято 2 березня 2026 року та за що не можна братися без потреби
Сьогодні, 2 березня, у світі відзначають Всесвітній день психічного здоров’я підлітків, Всесвітній день тенісу, Міжнародний день порятунку котів та День народження компакт-диска.
За церковним календарем цього дня вшановують пам’ять священномученика Феодота. Також розпочинається друга седмиця Великого посту.
Факти ICTV зібрали головні відомості про цю дату – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 2 березня 2026 року
- Хто святкує день ангела 2 березня 2026 року
- Що не можна робити 2 березня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 2 березня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 2 березня 2026 року
На це день припадає початок Другої седмиці Великого посту. Другий тиждень постування триватиме до 8 березня.
Під час другої седмиці віряни особливо зосереджуються на духовній роботі над собою, щирій молитві та милосерді.
Субота другої седмиці є поминальним днем, коли згадують спочилих родичів. Упродовж тижня радять допомагати нужденним, не відмовляти в підтримці та проявляти милосердя.
Також 2 березня вшановують священномученика Феодота, єпископа Киренейського.
Він народився у християнській родині, здобув освіту та з юності присвятив себе служінню Богові. Феодот проповідував християнство, навертав людей до віри та за свою діяльність зазнав переслідувань і страждань.
Хто святкує день ангела 2 березня 2026 року
За новим церковним календарем 2 березня іменини відзначають Арсеній, Богдан, Йосип, Микола та Сава.
Не забудьте привітати рідних і близьких із днем ангела.
Що не можна робити 2 березня 2026 року
- Сваритися та з’ясовувати стосунки.
- Братися за важку фізичну роботу без потреби.
- Вирушати в далеку дорогу.
- Бажати зла іншим або тримати образи.
Що можна робити сьогодні
Цей день варто присвятити молитві, духовному очищенню та примиренню з близькими.
Сприятливо просити вибачення, налагоджувати стосунки, займатися добрими справами та допомагати тим, хто цього потребує.
День підходить для спокійної праці, планування майбутніх справ і внутрішньої роботи над собою.
Народні прикмети на 2 березня 2026 року
- Сильний вітер – до негоди.
- Південний вітер – до потепління.
- Пухнасті хмари – до дощу.
- Якщо собака виє – чекайте зміни погоди.