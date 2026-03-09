Гений, мыслитель, пророк: как Шевченко стал голосом украинской нации
9 марта отмечают день рождения Тараса Шевченко. В 2026 году исполняется 212 лет со дня рождения украинского поэта, художника и мыслителя.
Его считают одной из ключевых фигур украинской культуры. Творчество Шевченко оказало значительное влияние на развитие украинской литературы, искусства и формирование национального сознания.
Кобзарь стал основой украинской литературы
Одним из важнейших литературных достижений Шевченко стал сборник Кобзарь.
Первое издание книги увидела свет в 1840 году в Санкт-Петербурге, где в то время жил и работал Шевченко. Ведь в условиях Российской империи украинские произведения фактически не могли печататься в самой Украине.
Литературоведы считают Кобзарь одной из книг, заложивших основу современного украинского литературного языка. Сегодня произведения Шевченко переведены более чем на 100 языков мира.
Шевченко выступал против крепостного права и царизма
В своих стихах Тарас Шевченко резко критиковал крепостное право, социальную несправедливость и политику российского царизма.
В 1847 году после разоблачения Кирилло-Мефодиевского братства поэта арестовали. По приказу императора Николая I его сослали на военную службу в Оренбургский корпус.
Приговор предусматривал строгий запрет писать и рисовать. Несмотря на это, Шевченко продолжал творить тайком.
История и быт Украины в произведениях Шевченко
В своих художественных работах Тарас Шевченко часто обращался к истории и традициям Украины.
Одной из самых известных художественных серий стала Живописная Украина, в которой он изображал исторические сюжеты, архитектуру и сцены народной жизни.
Во время ссылки поэт также создал много зарисовок жизни народов Центральной Азии и Прикаспийского региона.
Влияние на формирование национального сознания
Поэзия Шевченко стала важным фактором формирования украинской национальной идентичности.
В своих произведениях он писал о свободе, исторической памяти и праве народа на собственное государство.
Одним из самых известных высказываний Шевченко стали строки:
В своїй хаті своя правда,
і сила, і воля.
Эти слова из поэмы І мертвим, і живим, і ненарожденним часто цитируют как символ украинской государственной идеи.
Почему Тараса Шевченко считают символом Украины
Творчество Шевченко соединило литературу, искусство и идею национальной свободы. Именно поэтому его имя стало одним из главных символов украинской культуры.
Сегодня памятники Кобзарю установлены во многих странах мира, а его произведения остаются важной частью украинского культурного наследия.