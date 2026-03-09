9 марта отмечают день рождения Тараса Шевченко. В 2026 году исполняется 212 лет со дня рождения украинского поэта, художника и мыслителя.

Его считают одной из ключевых фигур украинской культуры. Творчество Шевченко оказало значительное влияние на развитие украинской литературы, искусства и формирование национального сознания.

Кобзарь стал основой украинской литературы

Одним из важнейших литературных достижений Шевченко стал сборник Кобзарь.

Первое издание книги увидела свет в 1840 году в Санкт-Петербурге, где в то время жил и работал Шевченко. Ведь в условиях Российской империи украинские произведения фактически не могли печататься в самой Украине.

Литературоведы считают Кобзарь одной из книг, заложивших основу современного украинского литературного языка. Сегодня произведения Шевченко переведены более чем на 100 языков мира.

Шевченко выступал против крепостного права и царизма

В своих стихах Тарас Шевченко резко критиковал крепостное право, социальную несправедливость и политику российского царизма.

В 1847 году после разоблачения Кирилло-Мефодиевского братства поэта арестовали. По приказу императора Николая I его сослали на военную службу в Оренбургский корпус.

Приговор предусматривал строгий запрет писать и рисовать. Несмотря на это, Шевченко продолжал творить тайком.

История и быт Украины в произведениях Шевченко

В своих художественных работах Тарас Шевченко часто обращался к истории и традициям Украины.

Одной из самых известных художественных серий стала Живописная Украина, в которой он изображал исторические сюжеты, архитектуру и сцены народной жизни.

Во время ссылки поэт также создал много зарисовок жизни народов Центральной Азии и Прикаспийского региона.

Влияние на формирование национального сознания

Поэзия Шевченко стала важным фактором формирования украинской национальной идентичности.

В своих произведениях он писал о свободе, исторической памяти и праве народа на собственное государство.

Одним из самых известных высказываний Шевченко стали строки:

В своїй хаті своя правда,

і сила, і воля.

Эти слова из поэмы І мертвим, і живим, і ненарожденним часто цитируют как символ украинской государственной идеи.

Почему Тараса Шевченко считают символом Украины

Творчество Шевченко соединило литературу, искусство и идею национальной свободы. Именно поэтому его имя стало одним из главных символов украинской культуры.

Сегодня памятники Кобзарю установлены во многих странах мира, а его произведения остаются важной частью украинского культурного наследия.

