9 березня відзначають день народження Тараса Шевченка. У 2026 році виповнюється 212 років із дня народження українського поета, художника та мислителя.

Його вважають однією з ключових постатей української культури. Творчість Шевченка мала значний вплив на розвиток української літератури, мистецтва та формування національної свідомості.

Кобзар став основою української літератури

Одним із найважливіших літературних здобутків Шевченка стала збірка Кобзар.

Перше видання книги побачило світ 1840 року в Санкт-Петербурзі, де на той час жив і працював Шевченко. Адже в умовах Російської імперії українські твори фактично не могли виходити друком у самій Україні.

Літературознавці вважають Кобзар однією з книг, що заклали основу сучасної української літературної мови. Сьогодні твори Шевченка перекладені більше ніж 100 мовами світу.

Шевченко виступав проти кріпацтва і царизму

У своїх поезіях Тарас Шевченко різко критикував кріпацтво, соціальну несправедливість і політику російського царизму.

У 1847 році після викриття Кирило-Мефодіївського братства поета заарештували. За наказом імператора Миколи I його заслали на військову службу до Оренбурзького корпусу.

Вирок передбачав сувору заборону писати та малювати. Попри це Шевченко продовжував творити потайки.

Історія та побут України у творах Шевченка

У своїх художніх роботах Тарас Шевченко часто звертався до історії та традицій України.

Однією з найвідоміших мистецьких серій стала Живописна Україна, у якій він зображував історичні сюжети, архітектуру та сцени народного життя.

Під час заслання поет також створив багато замальовок життя народів Центральної Азії та Прикаспійського регіону.

Вплив на формування національної свідомості

Поезія Шевченка стала важливим чинником формування української національної ідентичності.

У своїх творах він писав про свободу, історичну пам’ять і право народу на власну державу.

Одним із найвідоміших висловів Шевченка стали рядки:

В своїй хаті своя правда,

і сила, і воля.

Ці слова з поеми І мертвим, і живим, і ненарожденним часто цитують як символ української державницької ідеї.

Чому Тараса Шевченка вважають символом України

Творчість Шевченка поєднала літературу, мистецтво та ідею національної свободи. Саме тому його ім’я стало одним із головних символів української культури.

Сьогодні пам’ятники Кобзарю встановлені в багатьох країнах світу, а його твори залишаються важливою частиною української культурної спадщини.

