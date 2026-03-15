Какой праздник 15 марта 2026 года и как предотвращали разлуку с близкими
Сегодня, 15 марта, в Украине отмечают День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
В мире на эту дату приходятся Всемирный день работников сферы жизнеобеспечения, Всемирный день защиты прав потребителей, Всемирный день речей, Международный день борьбы с исламофобией и Международный день защиты детенышей тюленей.
Верующие сегодня чтят память святого мученика Никандра Египтянина и мученика Александра Памфилийского.
Факты ICTV собрали главное об этом дне — какие праздники отмечают 15 марта 2026 года, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник – 15 марта 2026 года
15 марта православная церковь чтит память святого мученика Никандра Египтянина, который жил в Египте в III веке, во времена жестоких гонений на христиан при правлении императора Диоклетиана.
Никандр помогал нуждающимся, лечил больных и поддерживал христианскую общину. По преданию, в 302 году он решил тайно похоронить убитых христиан, однако его заметили язычники, схватили и подвергли жестоким пыткам. Он не отрекся от веры и был казнен.
Также в этот день вспоминают святого мученика Александра Памфилийского, иерея в Сиде. В народе эту дату называют Александров день.
Александр жил в III веке при правлении императора Аврелиана, который преследовал христиан. Его схватили и пытали, пытаясь заставить отречься от веры.
Несмотря на жестокие испытания, святой мужественно выдержал страдания и остался верным христианству. В конце концов его казнили.
Какой сегодня, 15 марта 2026 года, день в Украине
На эту дату в Украине приходится День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.
Профессиональный праздник ежегодно отмечают в третье воскресенье марта, поэтому в этом году это 15 марта.
День призван отметить труд людей, которые обеспечивают функционирование жилищно-коммунальной сферы и бытовых услуг.
Именно эти специалисты отвечают за качество жилищно-коммунальных услуг, поставку ресурсов, содержание домов и городской инфраструктуры, что сейчас осложнила полномасштабная война.
Работники бытового обслуживания, в свою очередь, обеспечивают санитарно-гигиенические потребности населения и выполняют различные ремонтные работы.
Кто празднует день ангела 15 марта 2026 года
Именины 15 марта празднуют мужчины, которых зовут Денис, Эммануил, Михаил, Александр, Алексей и Тимофей.
Что нельзя делать 15 марта 2026 года
Мыть голову – в народе верили, что это может привести к расставанию с близким человеком.
Спешить и начинать важные новые дела.
Переедать.
Что можно делать сегодня
В народе верили, что 15 марта стоит собирать в лесу целебные травы и готовить из них лекарства. Считалось, что растения в этот день обладают особой силой. К святому мученику Никандру Египтянину обращаются с молитвой о здоровье и исцелении.
В этот день также советовали носить с собой булавку. Такой оберег должен был отгонять недобрые взгляды и оберегать человека от негатива и сглаза.
По астрологическим представлениям, день считается временем мудрости и внутренней сосредоточенности. Его советуют провести спокойно, уделяя внимание отдыху, сну и завершению ранее начатых дел.
День благоприятен для путешествий, поездок, торговых и судебных дел.
Также этот период считают удачным для очистительных процедур, особенно с использованием воды, и для работы над развитием интуиции.
Народные приметы на 15 марта 2026 года
- Щебетание воробьев предвещает хорошую и погожую погоду.
- Если прилетели чайки, скоро потеплеет.
- Чайки купаются в воде – к дождю.
- Медленное движение весенних вод сулит плохой урожай.
- Грачи летят на гнездо – ждите теплой и благоприятной весны.