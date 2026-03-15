Сегодня, 15 марта, в Украине отмечают День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.

В мире на эту дату приходятся Всемирный день работников сферы жизнеобеспечения, Всемирный день защиты прав потребителей, Всемирный день речей, Международный день борьбы с исламофобией и Международный день защиты детенышей тюленей.

Верующие сегодня чтят память святого мученика Никандра Египтянина и мученика Александра Памфилийского.

Факты ICTV собрали главное об этом дне — какие праздники отмечают 15 марта 2026 года, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 15 марта 2026 года

15 марта православная церковь чтит память святого мученика Никандра Египтянина, который жил в Египте в III веке, во времена жестоких гонений на христиан при правлении императора Диоклетиана.

Никандр помогал нуждающимся, лечил больных и поддерживал христианскую общину. По преданию, в 302 году он решил тайно похоронить убитых христиан, однако его заметили язычники, схватили и подвергли жестоким пыткам. Он не отрекся от веры и был казнен.

Также в этот день вспоминают святого мученика Александра Памфилийского, иерея в Сиде. В народе эту дату называют Александров день.

Александр жил в III веке при правлении императора Аврелиана, который преследовал христиан. Его схватили и пытали, пытаясь заставить отречься от веры.

Несмотря на жестокие испытания, святой мужественно выдержал страдания и остался верным христианству. В конце концов его казнили.

Какой сегодня, 15 марта 2026 года, день в Украине

На эту дату в Украине приходится День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.

Профессиональный праздник ежегодно отмечают в третье воскресенье марта, поэтому в этом году это 15 марта.

День призван отметить труд людей, которые обеспечивают функционирование жилищно-коммунальной сферы и бытовых услуг.

Именно эти специалисты отвечают за качество жилищно-коммунальных услуг, поставку ресурсов, содержание домов и городской инфраструктуры, что сейчас осложнила полномасштабная война.

Работники бытового обслуживания, в свою очередь, обеспечивают санитарно-гигиенические потребности населения и выполняют различные ремонтные работы.

Кто празднует день ангела 15 марта 2026 года

Именины 15 марта празднуют мужчины, которых зовут Денис, Эммануил, Михаил, Александр, Алексей и Тимофей.

Обязательно поздравьте всех родных и знакомых, носящих эти имена, с днем ангела.

Что нельзя делать 15 марта 2026 года

Мыть голову – в народе верили, что это может привести к расставанию с близким человеком.

Спешить и начинать важные новые дела.

Переедать.

Что можно делать сегодня

В народе верили, что 15 марта стоит собирать в лесу целебные травы и готовить из них лекарства. Считалось, что растения в этот день обладают особой силой. К святому мученику Никандру Египтянину обращаются с молитвой о здоровье и исцелении.

В этот день также советовали носить с собой булавку. Такой оберег должен был отгонять недобрые взгляды и оберегать человека от негатива и сглаза.

По астрологическим представлениям, день считается временем мудрости и внутренней сосредоточенности. Его советуют провести спокойно, уделяя внимание отдыху, сну и завершению ранее начатых дел.

День благоприятен для путешествий, поездок, торговых и судебных дел.

Также этот период считают удачным для очистительных процедур, особенно с использованием воды, и для работы над развитием интуиции.

Народные приметы на 15 марта 2026 года

Щебетание воробьев предвещает хорошую и погожую погоду.

Если прилетели чайки, скоро потеплеет.

Чайки купаются в воде – к дождю.

Медленное движение весенних вод сулит плохой урожай.

Грачи летят на гнездо – ждите теплой и благоприятной весны.

