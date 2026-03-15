Сьогодні, 15 березня, в Україні відзначають День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення.

У світі на цю дату припадають Всесвітній день працівників сфери життєзабезпечення, Всесвітній день захисту прав споживачів, Всесвітній день промов, Міжнародний день боротьби з ісламофобією та Міжнародний день захисту дитинчат тюленів.

Віряни сьогодні вшановують пам’ять святого мученика Никандра Єгиптянина та мученика Олександра Памфілійського.

Факти ICTV зібрали головне про цей день — які свята відзначають 15 березня 2026 року, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 15 березня 2026 року

15 березня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Никандра Єгиптянина, який жив у Єгипті у III столітті, в часи жорстоких гонінь на християн за правління імператора Діоклетіана.

Никандр допомагав нужденним, лікував хворих і підтримував християнську громаду. За переказами, у 302 році він вирішив таємно поховати вбитих християн, однак його помітили язичники, схопили й піддали жорстоким тортурам. Він не зрікся віри та був страчений.

Також цього дня згадують святого мученика Олександра Памфілійського, ієрея у Сиді. У народі цю дату називають Олександрів день.

Олександр жив у III столітті за правління імператора Авреліана, який переслідував християн. Його схопили та катували, намагаючись змусити зректися віри.

Попри жорстокі випробування, святий мужньо витримав страждання і залишився вірним християнству. Зрештою його стратили.

Який сьогодні, 15 березня 2026 року, день в Україні

На цю дату в України припадає День працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення.

Професійне свято щорічно відзначають у третю неділю березня, тож цього року це 15 березня.

День покликаний відзначити працю людей, які забезпечують функціонування житлово-комунальної сфери та побутових послуг.

Саме ці фахівці відповідають за якість житлово-комунальних послуг, постачання ресурсів, утримання будинків і міської інфраструктури, що зараз ускладнила повномасштабна війна.

Працівники побутового обслуговування, своєю чергою, забезпечують санітарно-гігієнічні потреби населення та виконують різноманітні ремонтні роботи.

Хто святкує день ангела 15 березня 2026 року

Іменини 15 березня святкують чоловіки, яких звати Денис, Еммануїл, Михайло, Олександр, Олексій та Тимофій.

Неодмінно привітайте усіх рідних та знайомих, що носять ці імена з днем ангела.

Що не можна робити 15 березня 2026 року

Мити голову – у народі вірили, що це може призвести до розставання з близькою людиною.

Поспішати та починати важливі нові справи.

Переїдати.

Що можна робити сьогодні

У народі вірили, що 15 березня варто збирати в лісі цілющі трави та готувати з них ліки. Вважалося, що рослини цього дня мають особливу силу. До святого мученика Никандра Єгиптянина звертаються з молитвою про здоров’я та зцілення.

У цей день також радили носити із собою шпильку. Такий оберіг мав відганяти недобрі погляди та оберігати людину від негативу та пристріту.

За астрологічними уявленнями, день вважається часом мудрості та внутрішнього зосередження. Його радять провести спокійно, приділяючи увагу відпочинку, сну та завершенню раніше розпочатих справ.

День сприятливий для подорожей, поїздок, торговельних і судових справ.

Також цей період вважають вдалим для очищувальних процедур, особливо з використанням води, та для роботи над розвитком інтуїції.

Народні прикмети на 15 березня 2026 року

Цвірінькання горобців віщує гарну та погожу погоду.

Якщо прилетіли чайки, незабаром потеплішає.

Чайки купаються у воді – до дощу.

Повільний рух весняних вод обіцяє поганий врожай.

Граки летять на гніздо – чекайте теплої та сприятливої весни.

Пов'язані теми:

