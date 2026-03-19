Какой праздник 19 марта 2026 года и что предвещает дождь в этот день
Сегодня, 19 марта, в мире отмечают Международный день клиента, День таксономиста, Международную неделю вежливости на дороге и Международный день Почитай мне — инициативу, популяризирующую чтение вслух и любовь к книгам.
В церковном календаре в этот день почитают память мучеников Хрисанфа и Дарии. Также продолжается период Великого поста.
Какой сегодня церковный праздник – 19 марта 2026 года
19 марта по новоюлианскому календарю Православная Церковь чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии Римских.
Хрисанф родился в Александрии, но впоследствии вместе с отцом переехал в Рим. Там он учился в философской школе и открыл для себя христианское учение. Впоследствии принял крещение и начал проповедовать.
Его отец, стремясь вернуть сына к язычеству, женил его на Дарии — жрице Афины. Однако Хрисанф обратил жену в христианство, и супруги решили жить в чистоте и вере.
Из-за доносов их привели к суду. Они отказались отречься от веры, за что подверглись пыткам и были казнены — их заживо бросили в ров, засыпав землей и камнями.
Кто отмечает день ангела 19 марта 2026 года
Именины в этот день отмечают Дмитрий, Иван, Дария и София.
Чего нельзя делать 19 марта 2026 года
- Ссориться, конфликтовать или поддаваться негативным эмоциям.
- Начинать новые дела или браться за важные проекты.
- Находиться в темных помещениях или изолироваться от света.
- Употреблять алкоголь и переедать, злоупотреблять сладким.
- Поддаваться искушениям и действовать импульсивно.
Что можно делать сегодня
Этот день считается сложным с энергетической точки зрения, поэтому стоит сосредоточиться на внутреннем состоянии. Рекомендуется ограничить общение, избегать токсичных людей и контролировать мысли.
Хорошо уделить время молитве, размышлениям и духовному очищению. В народе верили, что стоит обращаться к святым Хрисанфу и Дарии с просьбой о сохранении мира в семье, любви и здоровье родных.
Благоприятно заниматься хозяйственными делами, наводить порядок в доме, а также зажечь свечу как символ очищения.
Луна находится в знаке Рыб, поэтому усиливается интуиция и эмоциональность. Это хороший период для восприятия искусства, чтения, спокойного отдыха и общения с близкими.
Народные приметы на 19 марта 2026 года
- Облачное небо в ночь на 19 марта — к похолоданию.
- Птицы летают низко — ждите осадков.
- Идет дождь — летом засухи не будет.
- Днем тепло — лето будет сухим и ветреным.
- У водоема слышен рокот воды — к щедрому урожаю.