Сегодня, 19 марта, в мире отмечают Международный день клиента, День таксономиста, Международную неделю вежливости на дороге и Международный день Почитай мне — инициативу, популяризирующую чтение вслух и любовь к книгам.

В церковном календаре в этот день почитают память мучеников Хрисанфа и Дарии. Также продолжается период Великого поста.

Факты ICTV собрали основную информацию об этой дате — узнайте, какой сегодня церковный праздник, кто отмечает именины, что можно и нельзя делать, а также какие народные приметы связаны с 19 марта.

Какой сегодня церковный праздник – 19 марта 2026 года

19 марта по новоюлианскому календарю Православная Церковь чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии Римских.

Хрисанф родился в Александрии, но впоследствии вместе с отцом переехал в Рим. Там он учился в философской школе и открыл для себя христианское учение. Впоследствии принял крещение и начал проповедовать.

Его отец, стремясь вернуть сына к язычеству, женил его на Дарии — жрице Афины. Однако Хрисанф обратил жену в христианство, и супруги решили жить в чистоте и вере.

Из-за доносов их привели к суду. Они отказались отречься от веры, за что подверглись пыткам и были казнены — их заживо бросили в ров, засыпав землей и камнями.

Кто отмечает день ангела 19 марта 2026 года

Именины в этот день отмечают Дмитрий, Иван, Дария и София.

Чего нельзя делать 19 марта 2026 года

Ссориться, конфликтовать или поддаваться негативным эмоциям.

Начинать новые дела или браться за важные проекты.

Находиться в темных помещениях или изолироваться от света.

Употреблять алкоголь и переедать, злоупотреблять сладким.

Поддаваться искушениям и действовать импульсивно.

Что можно делать сегодня

Этот день считается сложным с энергетической точки зрения, поэтому стоит сосредоточиться на внутреннем состоянии. Рекомендуется ограничить общение, избегать токсичных людей и контролировать мысли.

Хорошо уделить время молитве, размышлениям и духовному очищению. В народе верили, что стоит обращаться к святым Хрисанфу и Дарии с просьбой о сохранении мира в семье, любви и здоровье родных.

Благоприятно заниматься хозяйственными делами, наводить порядок в доме, а также зажечь свечу как символ очищения.

Луна находится в знаке Рыб, поэтому усиливается интуиция и эмоциональность. Это хороший период для восприятия искусства, чтения, спокойного отдыха и общения с близкими.

Народные приметы на 19 марта 2026 года

Облачное небо в ночь на 19 марта — к похолоданию.

Птицы летают низко — ждите осадков.

Идет дождь — летом засухи не будет.

Днем тепло — лето будет сухим и ветреным.

У водоема слышен рокот воды — к щедрому урожаю.

