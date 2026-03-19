Сьогодні, 19 березня, у світі відзначають Міжнародний день клієнта, День таксономіста, Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі та Міжнародний день Почитай мені — ініціативу, що популяризує читання вголос і любов до книг.

У церковному календарі цього дня вшановують пам’ять мучеників Хрисанфа і Дарії. Також триває період Великого посту.

Факти ICTV зібрали головну інформацію про цю дату — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, хто святкує іменини, що можна і не можна робити, а також які народні прикмети пов’язані з 19 березня.

Яке сьогодні церковне свято – 19 березня 2026 року

19 березня за новоюліанським календарем православна церква вшановує пам’ять мучеників Хрисанфа і Дарії Римських.

Хрисанф народився в Олександрії, але згодом разом із батьком переїхав до Риму. Там він навчався у філософській школі й відкрив для себе християнське вчення. Згодом прийняв хрещення та почав проповідувати.

Його батько, прагнучи повернути сина до язичництва, одружив його з Дарією — жрицею Афіни. Проте Хрисанф навернув дружину до християнства, і подружжя вирішило жити в чистоті та вірі.

Через доноси їх привели до суду. Вони відмовилися зректися віри, за що зазнали катувань і були страчені — їх живими поклали до рову, засипавши землею та камінням.

Хто святкує день ангела 19 березня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Дмитро, Іван, Дарія та Софія.

Що не можна робити 19 березня 2026 року

Сваритися, конфліктувати або піддаватися негативним емоціям.

Починати нові справи чи братися за важливі проєкти.

Перебувати в темних приміщеннях або ізолюватися від світла.

Вживати алкоголь і переїдати, зловживати солодким.

Піддаватися спокусам і діяти імпульсивно.

Що можна робити сьогодні

Цей день вважається складним з енергетичної точки зору, тому варто зосередитися на внутрішньому стані. Рекомендується обмежити спілкування, уникати токсичних людей і контролювати думки.

Добре приділити час молитві, роздумам і духовному очищенню. У народі вірили, що варто звертатися до святих Хрисанфа і Дарії з проханням про збереження миру в сім’ї, любові та здоров’я рідних.

Сприятливо займатися господарськими справами, наводити лад у домі, а також запалити свічку як символ очищення.

Місяць перебуває у знаку Риб, тому посилюється інтуїція та емоційність. Це гарний період для сприйняття мистецтва, читання, спокійного відпочинку й спілкування з близькими.

Народні прикмети на 19 березня 2026 року

Хмарне небо в ніч проти 19 березня — до похолодання.

Птахи літають низько — чекайте на опади.

Йде дощ — влітку посухи не буде.

Вдень тепло — літо буде сухим та вітряним.

Біля водойми чути гуркіт води — до щедрого врожаю.

