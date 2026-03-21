Какой праздник 21 марта 2026 года и почему кот сидит на подоконнике
Сегодня, 21 марта, во всем мире отмечают Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Всемирный день человека с синдромом Дауна, Международный день лесов, Всемирный день поэзии, Международный день кукольника, Всемирный день татуировки, Международный день цвета и Международный день автогонок.
В церковном календаре в этот день почитают преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского. Также это родительская поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.
Факты ICTV собрали основную информацию об этой дате — узнайте, какой сегодня церковный праздник, кто отмечает именины, что можно и нельзя делать, а также какие народные приметы связаны с 21 марта.
Какой сегодня церковный праздник — 21 марта 2026 года
По новоюлианскому календарю 21 марта Православная Церковь поминает преподобного Иакова, епископа Катанского.
С юных лет он избрал монашеский путь и поступил в Студийский монастырь. Вел строгую жизнь, посвященную молитве, посту и служению. Впоследствии стал епископом в Катании на Сицилии.
В период иконоборчества при правлении императора Константина V святого Иакова заставляли отказаться от почитания икон. Его преследовали, заключали в тюрьму и подвергали пыткам, однако он остался верен своим убеждениям. Завершил жизнь в изгнании.
На этот день приходится родительская поминальная суббота четвертой недели Великого поста — время молитвы за умерших и духовного сосредоточения.
Кто празднует день ангела 21 марта 2026 года
Именины в этот день отмечают Владимир, Кирилл и Иаков.
Чего нельзя делать 21 марта 2026 года
- Ссориться, обижать других или поддаваться негативным эмоциям.
- Тратить значительные суммы — покупки могут оказаться неудачными.
- Планировать далекие дела, ведь они могут не осуществиться.
- Мстить или держать обиду — это может обернуться неприятностями.
Также в народе верили, что полив комнатных растений в этот день может привести к конфликтам в семье.
Что можно делать сегодня
Верующие обращаются с молитвами к святому Иакову, прося силы духа и поддержки в сложных обстоятельствах.
По народным традициям, в этот день старались наладить отношения — приглашали в дом гостей, даже тех, с кем были в ссоре, чтобы помириться.
День считается энергетически сильным: важно направить внутренний ресурс на полезные дела — заняться физической активностью, саморазвитием или избавиться от вредных привычек.
Народные приметы на 21 марта 2026 года
- Если кот сидит у окна — скоро станет теплее.
- Гром в этот день обещает урожайный год.
- Появление комаров свидетельствует о приближении тепла.
- Быстрое движение облаков в небе предвещает ясную погоду.
- Снег на полях — к хорошему урожаю.