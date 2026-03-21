Сьогодні, 21 березня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Всесвітній день людини із синдромом Дауна, Міжнародний день лісів, Всесвітній день поезії, Міжнародний день лялькаря, Всесвітній день татуювання, Міжнародний день кольору та Міжнародний день спортивних автоперегонів.

У церковному календарі цього дня вшановують преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського. Також це батьківська поминальна субота четвертої седмиці Великого посту.

Факти ICTV зібрали головну інформацію про цю дату — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, хто святкує іменини, що можна і не можна робити, а також які народні прикмети пов’язані з 21 березня.

Яке сьогодні церковне свято – 21 березня 2026 року

За новоюліанським календарем 21 березня православна церква згадує преподобного Якова, єпископа Катанського.

Із молодих років він обрав чернечий шлях і вступив до Студійського монастиря. Вів суворе життя, присвячене молитві, посту та служінню. Згодом став єпископом у Катанії на Сицилії.

У період іконоборства за правління імператора Костянтина V святого Якова змушували відмовитися від шанування ікон. Його переслідували, ув’язнювали та піддавали тортурам, однак він залишився вірним своїм переконанням. Завершив життя у вигнанні.

На цей день припадає батьківська поминальна субота четвертого тижня Великого посту — час молитви за померлих і духовного зосередження.

Хто святкує день ангела 21 березня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Володимир, Кирило та Яків.

Що не можна робити 21 березня 2026 року

Сваритися, ображати інших чи піддаватися негативним емоціям.

Витрачати значні суми — покупки можуть виявитися невдалими.

Планувати далекі справи, адже вони можуть не здійснитися.

Мститися або тримати образу — це може обернутися неприємностями.

Також у народі вірили, що полив кімнатних рослин цього дня може призвести до конфліктів у родині.

Що можна робити сьогодні

Віряни звертаються з молитвами до святого Якова, просячи сили духу та підтримки у складних обставинах.

За народними традиціями, цього дня намагалися налагодити стосунки — запрошували в дім гостей, навіть тих, із ким були у непорозуміннях, щоб помиритися.

День вважається енергетично сильним: важливо спрямувати внутрішній ресурс у корисні справи — зайнятися фізичною активністю, саморозвитком або позбутися шкідливих звичок.

Народні прикмети на 21 березня 2026 року

Якщо кіт сидить біля вікна — скоро стане тепліше.

Грім у цей день обіцяє врожайний рік.

Поява комарів свідчить про наближення тепла.

Швидкий рух хмар на небі віщує ясну погоду.

Сніг на полях — до доброго врожаю.

