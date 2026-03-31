В понедельник, 31 марта, отмечается День флориста Украины, Международный день резервного копирования, День Эйфелевой башни, Международный день декольте и Международный день видимости трансгендерных людей.

Верующие сегодня чтят память священномученика Ипатия, епископа Гангрского. Подробнее о праздниках, именинниках, приметах и запретах этого дня, читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня праздник — 31 марта 2026 года

В последний день марта православная церковь вспоминает священномученика Ипатия. Он был епископом города Гангры в Пафлагонии (современная территория Турции), поэтому его называли Гангрским.

Святой участвовал в Никейском соборе 325 года, имел от Бога силу чудотворения, исцелял недуги и прогонял бесов. Когда в 326 году Ипатий возвращался из Константинополя в Гангр, на него напали последователи раскольников Новата и Фелициссима.

Еретики ранили его мечами и кольями, а затем сбросили с высокого берега в болото. Женщина, которая была среди нападавших и нанесла святому смертельный удар камнем по голове, немедленно обезумела и начала бить себя тем же камнем. Впоследствии она получила исцеление на могиле святого.

Какой сегодня, 31 марта 2026, день в Украине

В Украине на 31 марта припадает День флориста. Этот праздник отмечают уже 25-й год подряд.

Именно 31 марта 2000-го года Министерство труда и социальной политики Украины официально внесло профессию флориста в перечень специальностей.

Кто празднует день ангела 31 марта 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Вениамин, Иван, Иосиф и Анна.

Что нельзя делать 31 марта 2026 года

Сегодня нельзя ссориться, сквернословить, завидовать и сплетничать. Продолжается Великий пост, поэтому из рациона стоит исключить мясо, яйца, молочные продукты и алкоголь.

Не рекомендуется ходить в грязной и порванной одежде. Мужчинам запрещено оскорблять женщину, иначе личная жизнь будет несчастливой.

Что можно делать сегодня

31 марта приходится на понедельник, поэтому сегодня можно заниматься различными делами как дома, так и на огороде. Удачный день для уборки и рукоделия.

Наши предки верили, что Ипатий помогает забеременеть женщинам, поэтому сегодня стоит помолиться святому. Беременные женщины обычно просили о легких родах и крепком здоровье ребенка, а кормящие матери — о пополнении молока.

Народные приметы на 31 марта 2026 года

Слышно звонкое пение птиц — к потеплению.

Дождь — весь апрель будет дождливым.

Начал появляться березовый сок — к хорошей погоде.

Облака низко плывут — к похолоданию и дождям.

