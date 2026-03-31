У понеділок, 31 березня, відзначається День флориста України, Міжнародний день резервного копіювання, День Ейфелевої вежі, Міжнародний день декольте та Міжнародний день видимості трансгендерних людей.

Віряни сьогодні вшановують пам’ять священномученика Іпатія, єпископа Гангрського. Детальніше про свята, іменинників, прикмети та заборони цього дня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято – 31 березня 2026 року

В останній день березня православна церква згадує священномученика Іпатія. Він був єпископом міста Гангри в Пафлагонії (сучасна територія Туреччини), тому його називали Гангрським.

Святий брав участь в Нікейському соборі 325 року, мав від Бога силу чудотворення, зцілював недуги і проганяв бісів. Коли у 326 році Іпатій повертався з Константинополя до Гангр, на нього напали послідовники розкольників Новата та Феліциссима.

Єретики поранили його мечами та кілками, а потім скинули з високого берега в болото. Жінка, яка була серед нападників і завдала святому смертельного удару каменем по голові, негайно збожеволіла і почала бити себе тим же каменем. Згодом вона отримала зцілення на могилі святого.

Який сьогодні, 31 березня 2026, день в Україні

В Україні на 31 березня припадає День флориста. Це свято відзначають вже 26-й рік поспіль.

Саме 31 березня 2000-го року Міністерство праці та соціальної політики України офіційно внесло професію флориста до переліку спеціальностей.

Хто святкує день ангела 31 березня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Веніамін, Іван, Йосип і Ганна.

Що не можна робити 31 березня 2026 року

Сьогодні не можна сваритися, лихословити, заздрити і пліткувати. Триває Великий піст, тож з раціону варто виключити м’ясо, яйця, молочні продукти і алкоголь.

Не рекомендується ходити брудному та порваному одязі. Чоловікам заборонено ображати жінку, інакше особисте життя буде нещасливим.

Що можна робити сьогодні

31 березня припадає на понеділок, тож сьогодні можна займатися різними справами як вдома, так і на городі. Вдалий день для прибирання та рукоділля.

Наші предки вірили, що Іпатій допомагає завагітніти жінкам, тому сьогодні варто помолитися святому. Вагітні жінки зазвичай просили про легкі пологи і міцне здоров’я дитини, а матері-годувальниці – про поповнення молока.

Народні прикмети на 31 березня 2026 року

Чути дзвінкий спів птахів – до потепління.

Дощить – увесь квітень буде дощовим.

Почав з’являтися березовий сік – до хорошої погоди.

Хмари низько пливуть – до похолодання і дощів.

