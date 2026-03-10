В 2026 году Пасха в Украине приходится на воскресенье, 12 апреля. Это один из главных христианских праздников, который обычно входит в перечень праздничных и нерабочих дней.

Будут ли выходные на Пасху и сколько будут отдыхать украинцы, читайте в нашем материале.

Будут ли отдыхать украинцы на Пасху 2026

В соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), Пасха является праздничным и нерабочим днем. В апреле 2026 года это фактически единственный официальный государственный праздник, который приходится на этот месяц. В календаре он отмечается 12 апреля, в воскресенье.

В мирное время украинское законодательство предусматривает выходные на Пасху. В частности, статья 67 КЗоТ устанавливает правило, что если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, то выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. То есть по стандартной процедуре понедельник, 13 апреля 2026 года, должен был бы стать дополнительным выходным.

Однако в период военного положения эта норма не применяется. Сейчас в Украине действует военное положение, которое продлено как минимум до 4 мая 2026 года. В этот период особенности организации трудовых отношений регулирует Закон Украины от 15 марта 2022 года №2136-IX Об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Этим законом предусмотрено, что во время военного положения нормы статьи 73 КЗоТ относительно праздничных и нерабочих дней не применяются. Из-за этого механизм автоматического переноса выходного также не работает.

Итак, дополнительные выходные на Пасху для украинцев не предусмотрены, а понедельник, 13 апреля 2026 года, будет обычным рабочим днем.

Могут ли сделать дополнительные выходные на Пасху 2026

Несмотря на это, работодатели имеют право самостоятельно изменять график работы на предприятии. В частном секторе руководитель может предоставить работникам дополнительный выходной, например 13 апреля, если сочтет это целесообразным.

Для этого достаточно оформить соответствующий внутренний приказ по предприятию или изменить график работы. То есть решение о дополнительном дне отдыха в таком случае принимается на уровне работодателя, а не государства.

Выходные на Пасху в Украине: возможны ли изменения

В то же время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14403, который предлагает вернуть нормы об особенностях установления и учета рабочего времени в праздничные и нерабочие дни.

Документ предусматривает, в частности:

для гражданских работников восстановление выходных во все официально установленные государственные праздники;

для военнослужащих возможность компенсировать праздничные дни, во время которых они несли службу, дополнительными днями к ежегодному отпуску.

Пока что этот законопроект находится на рассмотрении и не влияет на правила, действующие сейчас. Итак, в 2026 году Пасху в Украине отмечают 12 апреля, но дополнительного государственного выходного в понедельник, 13 апреля, не будет.

Причина — действие военного положения и специальные нормы Закона №2136-IX, которые временно приостановили применение стандартных правил в отношении праздничных дней.

