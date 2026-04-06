​Страсний тиждень, або Великий тиждень, є найважливішим періодом у християнському календарі, що передує Великодню і присвячений спогадам про останні дні земного життя Ісуса Христа.

Страсний тиждень 2026 року: дата початку та закінчення

У 2026 році Страсний тиждень розпочнеться 6 квітня. Цій даті передуватиме Вхід Господень в Єрусалим, що в Україні зветься Вербна неділя. Завершиться Страсний тиждень 11 квітня Великою суботою.

Великдень, або Світле Христове Воскресіння, відзначатиметься 12 квітня.

Значення Страсного тижня

Страсний тиждень має велике духовне значення для християн, оскільки присвячений спогадам про страждання, смерть і воскресіння Ісуса Христа.

Кожен день цього тижня відзначається особливими богослужіннями та обрядами, що допомагають вірянам глибше пережити події, пов’язані з останніми днями земного життя Спасителя.​

Значення кожного дня Страсного тижня

Великий понеділок – 6 квітня

Перший день Страсного тижня має особливе значення як початок духовного зосередження. У цей день віряни заглиблюються в молитву та покаяння, прагнучи оновити душу через щире усвідомлення власних провин. Це час, коли віра очищується від зайвого, а серце – від образ. Християнське богослужіння Великого понеділка також нагадує про прокляття безплідної смоковниці, як символ даремного життя без духовного плоду.

Великий вівторок – 7 квітня

Другий день тижня присвячений темам доброти, прощення і євангельської мудрості. У церквах згадують притчу про десять дів – образ духовної пильності й готовності до зустрічі з Христом. У вівторок особливо важливо налагодити зіпсовані стосунки, пробачити кривдників, допомогти тим, хто потребує. Це день, коли милосердя стає дійсним виявом любові до ближнього.

Велика середа – 8 квітня

У середу Страсного тижня згадують вчинок Юди Іскаріота, який заради срібняків зрадив Спасителя. Цей день спонукає задуматися над ціною зради, слабкістю людської душі та силою Божого прощення. Для християн це час глибокого внутрішнього аналізу, коли особливо важливо бути щирим із собою та з Богом.

Великий або Чистий четвер – 9 квітня

Четвер – один із центральних днів Страсного тижня, адже саме цього дня Ісус Христос установив Таїнство Причастя під час останньої вечері з апостолами. У багатьох храмах звершується обряд омивання ніг, як вияв смирення й любові. Віряни згадують цю подію як приклад жертовного служіння ближнім, а також розмірковують над особистою вірністю Христу.

Велика або Страсна п’ятниця – 10 квітня

Найсуворіший день тижня, що присвячений спогадам про страждання і смерть Ісуса Христа на Голгофі. Це день, коли час ніби зупиняється: дзвони мовчать, віряни зосереджені на скорботі, розкаянні та молитві. У храмах відбувається винесення Плащаниці – символ похованого тіла Спасителя. У цей день заведено дотримуватися найсуворішого посту, відмовлятися від розваг і тілесної насолоди.

Велика субота – 11 квітня

Цей день символізує перебування Ісуса в гробі. Віряни проводять Велику суботу в спокої, молитовному очікуванні дня Світлого Воскресіння Христового. Увечері починається святкове нічне богослужіння, що знаменує перемогу життя над смертю.

Страсний тиждень: традиції та заборони

Протягом Страсного тижня віряни дотримуються суворого посту, посилено моляться та відвідують богослужіння. Кожен день має свої особливі традиції та обмеження.

Так, з понеділка до середи рекомендується утримуватися від розваг, присвячуючи час молитві та роздумам про страждання Христа.​

У четвер заведено прибирати в оселі – мити підлогу, вікна та двері, позбавлятися від старих і непотрібних речей. Згідно з народними віруваннями, купання в Чистий четвер до сходу сонця має особливу силу. Вважається, що вода в цей день набуває цілющих властивостей і допомагає змити гріхи та хвороби.

Також цього дня розпочинають приготування великодніх страв, зокрема випікають паски та фарбують яйця, а ще готують “четвергову сіль”. Її запікають у печі або на сковороді до почорніння. Вона вважається оберегом і використовується протягом року для захисту домівки та родини. ​

П’ятниця вважається найсуворішим днем посту, коли їсти дозволяється лише після винесення Плащаниці під час вечірнього богослужіння. Також слід утримуватися від фізичної праці та розваг.​

Нарешті суботу називають днем тиші та очікування Воскресіння. Віряни готуються до нічного пасхального богослужіння, зокрема збирають великодні кошики на освячення.

Дотримання цих традицій допомагає вірянам глибше відчути події Страсного тижня та підготуватися до світлого свята Великодня.​

